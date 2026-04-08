Paris: Größter unterirdischer Friedhof der Welt wieder offen

Der Ort sei fragil, wie die Museumsleiterin Isabelle Knafou sagte. Die seit 1809 öffentlich zugängliche Anlage stehe unter dauerhafter Belastung. In den feuchten Gängen mit rund 90 Prozent Luftfeuchtigkeit siedeln sich Mikroorganismen auf den Gebeinen an und greifen diese an. Zusätzlich verändern Kohlendioxid und Bakterien, die jährlich von bis zu 600.000 Besuchern eingebracht werden, das empfindliche Klima im Inneren der Anlage.

Gezielte Beleuchtung legt Strukturen frei, die bisher teilweise im Dunkeln lagen: die Tiefe der monumentalen Anordnung und das volle Ausmaß der aus Knochen errichteten Architektur. Schädel und Langknochen – vor allem Oberschenkel- und Schienbeine – wurden im 18. und 19. Jahrhundert systematisch zu Mauern geschichtet, die heute wie ein makabres Muster aus der Geschichte wirken.