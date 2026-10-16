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Österreichische Urlauber geben in Italien mehr Geld aus

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Ausgaben österreichischer Touristen stiegen um 9,8 Prozent
©APA, Roland Schlager, Themenbild
Europäische und internationale Gäste haben in Italien in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 insgesamt 16,2 Milliarden Euro ausgegeben. Das entspricht einem Anstieg von fünf Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Besonders stark entwickelte sich dabei der österreichische Markt: Die Ausgaben von Urlaubern aus Österreich stiegen um 9,8 Prozent, geht aus einem Bericht des Zahlungsdienstleisters Nexi hervor.

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Die Analyse erfasst vor Ort getätigte Kartenzahlungen ausländischer Besucher im Handel. Deutschland, die Schweiz, Österreich und Frankreich stehen zusammen für 31 Prozent der gesamten touristischen Ausgaben ausländischer Gäste in Italien. Neben dem Plus von 9,8 Prozent aus Österreich legten auch die Ausgaben Schweizer Urlauber mit 7,6 Prozent deutlich zu.

Die USA bleiben mit Ausgaben von 2,55 Mrd. Euro und einem Plus von 7,3 Prozent der wichtigste Herkunftsmarkt. Deutschland rückt jedoch näher: Reisende aus der Bundesrepublik gaben 2,42 Mrd. Euro aus, 10,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Restaurants bildeten mit einem Anteil von 24,9 Prozent die größte Ausgabenkategorie. Es folgten Hotels mit 20,4 Prozent. Bei den Hotelzahlungen berücksichtigt die Erhebung ausschließlich vor Ort getätigte Transaktionen.

Unter den italienischen Reisezielen verzeichnet Palermo den stärksten Zuwachs. Die Ausgaben stiegen dort um 26,9 Prozent. Mit einem Volumen von 137 Millionen Euro überholte die sizilianische Hauptstadt Turin, wo 118 Mio. Euro umgesetzt wurden. Auch zwischen den großen Kunststädten verschieben sich die Kräfteverhältnisse: Venedig kam auf 791 Mio. Euro, ein Plus von 12,3 Prozent, und rückte damit näher an Florenz heran. Die toskanische Stadt erreichte 809 Mio. Euro, verzeichnete jedoch lediglich einen Zuwachs von 1,8 Prozent.

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