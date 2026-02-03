Olymp startet neue Werbephase 2026

Die internationale Männermodemarke Olymp setzt ihre Kooperation mit Schauspieler Matthew McConaughey fort und läutet damit die neue Werbephase 2026 ein. Der Oscarpreisträger ist seit 2025 Markenbotschafter des Unternehmens.

Die Kampagne ist Teil der strategischen Transformation vom Produktspezialisten zur Lifestylemarke. Die aktuellen Motive wurden vom Fotografen Mario Sorrenti in Los Angeles produziert.

Der geschäftsführende Gesellschafter Mark Bezner begründet die Zusammenarbeit vor allem mit einer inhaltlichen Nähe zu den Markenwerten und verweist auf gemeinsame Themen wie Familie, Engagement und einen aktiven Lebensstil.

Die Frühjahrskampagne 2026 soll laut Unternehmen in reichweitenstarker Publikumswerbung sichtbar werden und über Print und Digital, Social Media, Point of Sale sowie deutsches Fernsehen eine hohe Reichweite erzielen. Ziel sei es, Bekanntheit und Begehrlichkeit der Marke weiter zu steigern und die Nachfrage nach den Produkten zu stärken.

McConaughey gewann den Oscar als bester Hauptdarsteller für Dallas Buyers Club und zählt seit den 1990er Jahren zu den bekannten Namen in Hollywood. Zuletzt war er im Survival-Drama The Lost Bus zu sehen, das laut Streaming-Auswertungen zeitweise an der Spitze der AppleTV Plus Charts geführt wurde. Außerdem engagiert er sich mit der Just Keep Livin Foundation und ist Mitbesitzer von Austin FC in der Major League Soccer.