Neuer Orient-Express bringt Reisende von Rom nach Istanbul

Die Kabinen und Suiten wurden im Stil Italiens der 1960er-Jahre gestaltet. Für das gastronomische Angebot an Bord ist der deutsche Drei-Sterne-Koch Heinz Beck verantwortlich. Erster Halt ist Venedig. Dort können die Gäste die Stadt auf eigene Faust erkunden oder an organisierten Ausflügen teilnehmen, etwa an einer Bootsfahrt durch die Lagune.

Weiter führt die Strecke nach Budapest. Danach fährt der Zug durch die Karpaten und hält unter anderem in den rumänischen Städten Brașov und Sinaia. Ziel der Reise ist Istanbul. Nach dem Aussteigen können die Gäste die Kuppeln, Basare und lebhaften Straßen der Stadt entdecken oder ihre Reise noch weiter nach Osten fortsetzen.

Es dürfte ein unvergessliches Abenteuer werden - für alle, die es sich leisten können. Alle anderen müssen wohl noch sparen, denn die Tickets kosten ab 20.000 Euro pro Person. Die Fahrt soll an die Tradition des historischen Orient-Express anknüpfen, der einst als Symbol für Luxusreisen und Abenteuer galt.