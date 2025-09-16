Neuer ÖBB-Fahrplan im Zeichen der Koralmbahn-Eröffnung

Trotz eines immensen Spardrucks, Streits um manche Halte der allerschnellsten RJX-Züge und zuletzt rückgestellter anderer Projekte hat die ÖBB damit positive Nachrichten, für Südösterreich kann man von historischen sprechen. Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn geht erstmals seit Jahrzehnten eine völlig neue Bahnstrecke in Österreich in Betrieb. Für die gänzlich neue Südbahn fehlt dann nur noch der in Bau befindliche Semmeringtunnel.

Es wird mit dem neuen Fahrplan etwa auch deutlich öfter im Ein-Stunden-Takt von Graz, Klagenfurt und Villach über die Tauernbahn mit Spittal/Millstättersee, Mallnitz und Bad Gastein nach Salzburg gehen. Graz und Salzburg erhalten sieben Direktverbindungen, Villach und Salzburg 20. Fünf Mal täglich kommt man über diese Strecke künftig auch von Graz nach München in Deutschland.

Da die neue Koralmbahn das bisherige inneralpine Bahnnetz umgeht, kommen über Leoben und Bruck an der Mur neue Verbindungen nach Linz, Graz, Maribor in Slowenien, Klagenfurt, Salzburg und Innsbruck. Das geschieht mit "Interregio"-Zügen zum Teil im einstündigen und zum Teil im zweistündigen Takt. Auf dem Großteil der neuen Linien kommen 27 neue barrierefreie dieser "Interregio"-Triebzüge zum Einsatz, die mit einem 1. Klasse-Bereich sowie einer Snack-Zone mit Trolley-Service ausgestattet sind.

Das Fernverkehrsangebot steige insgesamt um rund 30 Prozent, so ÖBB-Chef Andreas Matthä vor Journalistinnen und Journalisten. "Zwischen Wien und Graz bieten wir praktisch einen Halbstundentakt für unsere Fahrgäste. Wir haben das größte und beste Taktangebot", so der ÖBB-Chef. "Jetzt ist die Bahn auch auf der Südstrecke gegenüber dem Auto klar im Vorteil." Er betonte auch den Wert im Sinne der klimafreundlichen Mobilität und die Steigerung bei der Anzahl der Verbindungen - so sind es derzeit von Wien nach Klagenfurt zehn, es gibt also mehr als eine Verdoppelung.

Offen ließ der ÖBB-Chef allerdings einen weiteren wichtigen Punkt für Fahrgäste, nämlich jenen der Höhe der sicheren Preiserhöhung der Tickets. Man werde sich "rund um die Höhe der Inflation" bewegen. Welcher Inflations-(Durchschnitts)wert hierbei herangezogen wird, wurde auf APA-Nachfragen nicht beantwortet. Bei den Metallern wird aktuell eine Jahresinflationsrate von 2,8 Prozent herangezogen, zuletzt gab es alleine im August einen Anstieg auf 4,1 Prozent. Matthä rührte lieber die Werbetrommel für Sparschienentickets zwischen Wien, Graz und Klagenfurt.

29 Verbindungen pro Tag sind von Graz nach Klagenfurt angekündigt - statt bisher acht mit dem Bus. Die Fahrtzeit von Wien nach Klagenfurt verkürzt sich um eine Dreiviertelstunde (3:10 statt 3:55 Stunden). Schnellere Direktverbindungen nach Italien - etwa mit dem RJX nach Triest und Venedig - attraktivieren das internationale Angebot. Venedig geht ab Wien künftig in 7:10 statt aktuell 7:40 Stunden, Triest in 6:38 statt 9:18 Stunden. Auch nach Tschechien und Polen sind neue Verbindungen angekündigt.

Für längere Fahrzeiten, Ausfälle und Umleitungen werden in den kommenden Jahren Komplettsperren der Deutschen Bahn (DB) Richtung nahe Österreich sorgten, die ihr marodes Bahnnetz dringend sanieren muss. Hier werden potenzielle Ärgernisse auch heimische Reisende noch jahrelang begleiten. Das gilt fürs Deutsche Eck und die Strecke über Passau nach Nürnberg. Matthä: "Das ist schmerzhaft, aber nahezu alternativenlos wenn man sieht, wie sehr wir derzeit leiden unter den Infrastruktur-Einschränkungen im deutschen Netz." Die eigene Pünktlichkeit im Fernverkehr werde dadurch negativ beeinflusst.