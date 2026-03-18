Der neue Luxus ist unsichtbar

Die neuen Statussymbole sind paradoxerweise Dinge, die man nicht direkt kaufen kann und trotzdem sehr wohlhabend sein muss, um sie sich überhaupt leisten zu können. Dazu zählen Zeichen unauffälligen Konsums, wie Familie, Freizeit, Selbstverwirklichung und Privatsphäre. Healey zufolge sind neue Statussymbole vor allem mit Verhalten verknüpft und nicht mehr mit physischen Produkten. Bewusst offline zu sein und immer weniger von sich selbst preiszugeben, wird für viele immer mehr zum Ausdruck von wahrem Luxus.

Aber auch mehrere Kinder zu bekommen oder gar eine Großfamilie zu gründen, gelte in westlichen Kreisen mittlerweile als Ausdruck von Wohlstand und das nicht zuletzt deshalb, weil Kinder oft mit kostspieligen Betreuungsmodellen einhergehen, so der Markenexperte. Eltern, die sich individuelle Kinderbetreuung durch Nannys oder Au-pairs leisten können und gleichzeitig Zeit für Hobbys und Selbstverwirklichung finden, verkörpern genau jene Form von Luxus, die heute als besonders exklusiv gilt.

Silvia Bellezza hat diesen Wertewandel in ihrer 2023 veröffentlichten Studie mit dem Titel „Distanz und alternative Statussignale: Ein einheitliches Rahmenwerk “ untersucht. Darin beschrieb die außerordentliche Professorin der Columbia Business School eine erkennbare Abkehr von klassischen Konsumsymbolen und erklärte, dass die neuen Statussymbole eine bewusste Distanz zu dem demonstrieren, was man bisher als Zeichen von Wohlstand und Einfluss erachtete. Ein Grund dafür liegt in der zunehmenden Verfügbarkeit von Luxusprodukten: Massenproduktion und globale Märkte haben viele ehemals exklusive Güter leichter zugänglich gemacht. Während einst ein Teil vom Laufsteg als ultimatives Luxusobjekt galt, kann heute ein seltenes Vintage-Stück deutlich prestigeträchtiger wirken.

Hinzu kommt die Qualität moderner Fälschungen: Gute „Fakes“ machen Luxusprodukte auch für diejenigen erschwinglich, die sie sich eigentlich nicht leisten könnten, was wiederum jene abschreckt, die sich Luxusprodukte eigentlich leisten könnten. Bellezza erforschte die neuen Statussymbole anhand von sechs Dimensionen, darunter Zeit, Qualität, Auffälligkeit, Ästhetik, Kultur und Lebenstempo. Ihre zentrale These: Je höher jemand in der sozialen Hierarchie aufsteigt, desto stärker wird das Bedürfnis, sich von gängigen Statuscodes abzugrenzen. Ein Gucci-Gürtel aus der neuesten Kollektion signalisiert heute daher kaum noch Exklusivität.