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Neue rekordverdächtige Hängebrücke in Deutschland

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++ ARCHIVBILD ++ Der 617 Meter lange Highwalk in Rotenburg ist die Nummer zwei
©Christian Lademann, APA, dpa, GMS
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606 Meter lang ist die neue Fußgänger-Hängebrücke im Südwesten Baden-Württembergs. Sie spannt sich in Rottweil über den Neckar. Besucher können in bis zu 60 Metern Höhe über den Fluss spazieren.

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Die "Neckarline" genannte Brücke verbindet die Innenstadt mit dem bei Touristen beliebten verschnörkelten TK-Elevator-Testturm für Aufzüge auf der anderen Seite des Neckartals. Dessen 232 Meter hohe Aussichtsplattform ist tatsächlich Spitze in Deutschland und rund 29 Meter höher als die des Berliners Fernsehturms.

Die Hängebrücke in Rottweil ist zwar die längste in Baden-Württemberg, allerdings nicht im Bundesgebiet. Spitzenreiter ist hier der rund 100 Meter hohe und 665 Meter lange Skywalk im nordhessischen Willingen. Auch der bis zu 60 Meter hohe und 617 Meter lange Highwalk in Rotenburg an der Fulda ist ein Stückchen länger als die neue Brücke über den Neckar.

Wer eine noch längere Brücke sucht, muss über die Grenze schauen: Am Glatzer Schneeberg (Králický Sněžník) im Nordosten Tschechiens steht die Sky Bridge 721 mit einer Länge von - Überraschung - 721 Metern.

Zurück nach Rottweil: Der Besuch der neuen Brücke kostet Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren 13,50 Euro. Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen 11 Euro. Hunde dürfen mit. Die Tickets sind für Hin- und Rückweg gültig.

ROTTWEIL - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 16.4.2026) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Silas Stein/Silas Stein

WILLINGEN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 28.6.2024) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Swen Pförtner/Swen Pförtner

ROTENBURG A. D. FULDA - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 5.12.2024) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christian Lademann/Christian Lademann

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