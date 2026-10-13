Lufthansa gewinnt wohl Bieterrennen um portugiesische TAP

Die Lufthansa biete den Kaufpreis vollständig in bar an, während die Offert des französisch-niederländischen Konkurrenten eine Mischung aus Bargeld und Aktien vorsehe. Zudem habe die stärkere Finanzlage der Deutschen den Ausschlag gegeben.

Das portugiesische Infrastrukturministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Die Regierung will am Mittwoch auf einer außerordentlichen Kabinettssitzung über den Gewinner entscheiden. Air France-KLM und die Lufthansa hatten im September ihre endgültigen Gebote für die Beteiligung eingereicht. Zuvor hatte die portugiesische Regierung beide Interessenten um Nachbesserungen gebeten.