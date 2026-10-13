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Lufthansa gewinnt wohl Bieterrennen um portugiesische TAP

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++ ARCHIVBILD ++ Lufthansa würde damit Anteil von 44,9 Prozent erwerben
©APA, dpa, Boris Roessler
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Die Lufthansa steht einem Medienbericht zufolge vor dem Einstieg bei der portugiesischen Fluggesellschaft TAP. Der deutsche Konzern werde den Zuschlag für einen Anteil von 44,9 Prozent erhalten und sich damit gegen den Rivalen Air France-KLM durchsetzen, berichtete der Fernsehsender SIC am Dienstagabend unter Berufung auf Insider.

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Die Lufthansa biete den Kaufpreis vollständig in bar an, während die Offert des französisch-niederländischen Konkurrenten eine Mischung aus Bargeld und Aktien vorsehe. Zudem habe die stärkere Finanzlage der Deutschen den Ausschlag gegeben.

Das portugiesische Infrastrukturministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Die Regierung will am Mittwoch auf einer außerordentlichen Kabinettssitzung über den Gewinner entscheiden. Air France-KLM und die Lufthansa hatten im September ihre endgültigen Gebote für die Beteiligung eingereicht. Zuvor hatte die portugiesische Regierung beide Interessenten um Nachbesserungen gebeten.

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