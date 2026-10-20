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Luftfahrtverband: Jobs und Steuerplus bei Aus für Flugabgabe

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Nur sieben der 27 EU-Staaten erheben eine nationale Flugabgabe
©APA, HARALD SCHNEIDER
Der heimische Luftfahrtverband fordert einmal mehr die Abschaffung oder zumindest massive Verringerung der Flugabgabe. Das könnte zu jährlich 2,5 Mio. mehr Passagieren an heimischen Flughäfen und 188 Mio. Euro Wertschöpfung führen, rechnete Peter Malanik, Geschäftsführer der Aviation Industry Austria, in einer Aussendung vor. 2.500 Arbeitsplätze und 210 Mio. Euro "zusätzliche fiskalische Effekte" könnte es unter Berücksichtigung der zusätzlichen Touristen geben.

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Die Flugabgabe bringe derzeit rund 160 bis 180 Millionen Euro, würde aber bei einem weiteren Rückgang der Fluggäste sinken. Die seitens der Regierung geplante Entlastung um 30 Millionen Euro dürfe nur ein "erster Schritt" sein. Nur sieben der 27 EU-Staaten würden eine nationale Flugabgabe erheben, unter den Nachbarländern sei es einzig Deutschland. Dass Fluggäste ins Ausland abwandern zeige, dass der Flughafen Wien von Jänner bis September 4,5 Prozent seiner Passagiere verlor, während der nahe gelegene Flughafen Bratislava sein Passagieraufkommen im selben Zeitraum mehr als verdoppelt habe, argumentiert Malanik.

GROSS-ENZERSDORF - ÖSTERREICH: FOTO: APA/HARALD SCHNEIDER

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