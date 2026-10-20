Luftfahrtverband: Jobs und Steuerplus bei Aus für Flugabgabe

Die Flugabgabe bringe derzeit rund 160 bis 180 Millionen Euro, würde aber bei einem weiteren Rückgang der Fluggäste sinken. Die seitens der Regierung geplante Entlastung um 30 Millionen Euro dürfe nur ein "erster Schritt" sein. Nur sieben der 27 EU-Staaten würden eine nationale Flugabgabe erheben, unter den Nachbarländern sei es einzig Deutschland. Dass Fluggäste ins Ausland abwandern zeige, dass der Flughafen Wien von Jänner bis September 4,5 Prozent seiner Passagiere verlor, während der nahe gelegene Flughafen Bratislava sein Passagieraufkommen im selben Zeitraum mehr als verdoppelt habe, argumentiert Malanik.