"Leopoldi"-Feierlichkeiten von 13. bis 16. November in Klosterneuburg

Neu ist heuer das Kettenkarussell "Skyflyer"
©APA, MAX SLOVENCIK
In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) geht von 13. bis 16. November der Leopoldimarkt über die Bühne. 30 Vergnügungsbetriebe, 70 Marktstände, das traditionelle Fasslrutschen sowie das kirchliche Hochfest warten auf Besucher. Neu ist heuer das Kettenkarussell "Skyflyer", das in 30 Meter Höhe entführt, wurde am Montag in einer Aussendung mitgeteilt. Im Stift Klosterneuburg wird am Todestag von Markgraf Leopold III. ein Pontifikalamt mit anschließendem Leopoldisegen begangen.

von

Ab 13. November werden Rathausplatz und Stiftsplatz mit Marktständen, Buden, Ringelspielen und zahlreichen weiteren Attraktionen belebt. An diesem Tag findet auch der Kindernachmittag mit ermäßigten Fahrpreisen bei den Vergnügungsbetrieben und Preisnachlässen bei der Gastronomie für junge Besucher statt. In der Leopoldi Festhalle - der Babenbergerhalle - werden an den vier Tagen Livemusik und Kulinarisches geboten. Angekündigt wurden etwa der Festeinzug mit Weinanstich am 15. November um 15.15 Uhr mit einem Konzert der Stadtkapelle und der erstmals stattfindende Wettbewerb "Der stärkste Leopold - Die stärkste Agnes" am 16. November um 12.00 Uhr, veranstaltet vom Klosterneuburger Kraftsportverein.

Im Stift beginnen die Feierlichkeiten bereits am kommenden Sonntag (9. November) mit der Männerwallfahrt. Das Pontifikalamt am 15. November um 10.00 Uhr wird von Korbinian Birnbacher, Erzabt von St. Peter in Salzburg, zelebriert. Am Tag darauf findet die Ministrantenwallfahrt statt. Die in einer Replika des Erzherzogshutes eingenähte Schädelreliquie des Hl. Leopold, der das Stift gegründet hat, ist nur während der Feierlichkeiten vom 13. bis 16. November täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr vor dem Verduner Altar zu sehen.

Das traditionelle Fasslrutschen über das fünf Meter lange und vier Meter hohe "Tausendeimerfass" findet wieder im Binderstadl des Stiftes statt. Die Spenden - Erwachsene drei Euro, Kinder zwei Euro - kommen dem Verein "Ein Zuhause für Straßenkinder" zugute. Am 18. November findet auf dem Rathausplatz der Geschirrmarkt statt, der seit 1453 das Marktrecht besitzt und den traditionellen Abschluss der Leopoldi-Feierlichkeiten bildet.

(S E R V I C E - Infos und Programm unter www.klosterneuburg.at/leopoldi; www.stift-klosterneuburg.at/leopoldi)

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK

