Lauwarmes Wasser nach dem Essen kann gegen Sodbrennen helfen

Obwohl es verschiedene Ursachen für Sodbrennen geben kann, lösen oft bestimmte Nahrungs- und Genussmittel die Beschwerden aus. Ein Tagebuch kann Aufschlüsse über mögliche Unverträglichkeiten geben, sagt der Gastroenterologe Peter Malfertheiner.

Viele Menschen greifen bei saurem Aufstoßen auch zu rezeptfreien Medikamenten. Ohne einen Besuch beim Arzt sollten diese aber nicht länger als zwei Wochen eingenommen werden, rät der Experte. Bei Sodbrennen bei Kindern sollten immer Mediziner eingeschaltet werden.