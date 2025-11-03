News Logo
ABO

Lauwarmes Wasser nach dem Essen kann gegen Sodbrennen helfen

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sodbrennen bei Kindern sollte immer ärztlich abgeklärt werden
©APA, dpa
Bei Sodbrennen kann ein Glas lauwarmes Wasser nach der Mahlzeit helfen. Das Wasser neutralisiert einen Teil der Magensäure, die beim Sodbrennen in die Speiseröhre oder in den Mund zurückfließt. Ein Verdauungsspaziergang danach unterstützt außerdem die Beförderung der Nahrung in den Darm.

von

Obwohl es verschiedene Ursachen für Sodbrennen geben kann, lösen oft bestimmte Nahrungs- und Genussmittel die Beschwerden aus. Ein Tagebuch kann Aufschlüsse über mögliche Unverträglichkeiten geben, sagt der Gastroenterologe Peter Malfertheiner.

Viele Menschen greifen bei saurem Aufstoßen auch zu rezeptfreien Medikamenten. Ohne einen Besuch beim Arzt sollten diese aber nicht länger als zwei Wochen eingenommen werden, rät der Experte. Bei Sodbrennen bei Kindern sollten immer Mediziner eingeschaltet werden.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa

