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Langjähriger Atomic-Chef geht in Pension

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Mayrhofer stand seit 2007 an der Firmenspitze
©APA, EXPA, JOHANN GRODER
Beim Wintersportausrüster Atomic gibt es mit Jahresende einen Chefwechsel. Der langjährige Präsident Wolfgang Mayrhofer geht in Pension. Ihm folgt der bisherige Finanzchef (CFO) Michael Absmaier nach, teilte das Unternehmen mit Sitz in Altenmarkt (Salzburg) am Montag mit. Neuer CFO des Skiherstellers wird mit 1. Jänner 2027 Anssi Lampinen, der von Amer Sports, dem finnischen Mutterkonzern von Atomic, kommt.

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Mayrhofer blicke auf eine Karriere von mehr als vier Jahrzehnten bei Atomic zurück, heißt es in der Aussendung. Seit Dezember 2007 stand er an der Spitze des Unternehmens. Er werde Amer Sports auch nach seiner Pensionierung "beratend zur Seite stehen".

Amer Sports, die hinter den Ski-Marken Atomic und Salomon sowie hinter Wilson-Tennisschlägern und Arc'teryx-Outdoorbekleidung stehen, gehören wiederum zu 40 Prozent dem chinesischen Konzern Anta Sports. Amer Sports sind seit 2024 zudem an der New Yorker Börse notiert.

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