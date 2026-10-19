Langjähriger Atomic-Chef geht in Pension

Mayrhofer blicke auf eine Karriere von mehr als vier Jahrzehnten bei Atomic zurück, heißt es in der Aussendung. Seit Dezember 2007 stand er an der Spitze des Unternehmens. Er werde Amer Sports auch nach seiner Pensionierung "beratend zur Seite stehen".

Amer Sports, die hinter den Ski-Marken Atomic und Salomon sowie hinter Wilson-Tennisschlägern und Arc'teryx-Outdoorbekleidung stehen, gehören wiederum zu 40 Prozent dem chinesischen Konzern Anta Sports. Amer Sports sind seit 2024 zudem an der New Yorker Börse notiert.