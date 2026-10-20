Kärntner Tagesskipässe kosten heuer bis zu 73 Euro

"Unsere Seilbahnen sind das Rückgrat des Kärntner Wintertourismus und ein entscheidender Wirtschaftsfaktor für viele Regionen", sagte Fachgruppenobmann Josef Bogensperger jun. Die Investitionen trotz hoher Kosten seien ein wichtiges Signal für den Wintertourismusstandort Kärnten. Zu den größten Einzelinvestitionen zählen der neue Sechser-Sessellift Tressdorfer Almbahn am Nassfeld und die neue Zehner-Gondelbahn Kanzelbahn III auf der Gerlitzen Alpe. Auf der Turracher Höhe wird der Engländerlift erneuert und das "WinterWunderLand" erweitert. Die Simonhöhe erhält einen neuen Zauberteppich.

Österreichweit müsse um 20 bis 25 Prozent mehr beschneit werden als noch vor zehn Jahren, sagte Bogensperger. Als Kostenfaktor schlage sich dies im Preis für die Skipässe nieder. 73 Euro kosten die Tageskarten in den großen Skigebieten, in kleinen Skigebieten sind sie günstiger. Mit Angeboten für Familien und Kinder wollen die kleinen Skigebiete die Skifahrer ansprechen. Die Saison startet am Mölltaler Gletscher Ende Oktober, auf der Gerlitzen voraussichtlich am 4. Dezember und am Nassfeld einen Tag darauf.

Angesprochen auf das vom Skiverband kürzlich lancierte Thema "Skihalle", reagierte Bogensperger nur kurz, Kärnten habe hier keinen Bedarf: "Wir haben die Berge." Selbst urbane Standorte wie Hamburg hätten mit geringen Besucherzahlen zu kämpfen.