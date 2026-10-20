ABO

Kärntner Tagesskipässe kosten heuer bis zu 73 Euro

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Beschneiungskosten steigen Jahr für Jahr
©APA, Themenbild, Barbara Gindl
In neue Lifte, Beschneiung, Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort in der angehenden Wintersaison haben die Kärntner Seilbahnen 53 Mio. Euro investiert. Wie Branchenvertreter am Dienstag bei einer Pressekonferenz mitteilten, hoffe man so, auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Die Preise der Tageskarten steigen unterdessen auf bis zu 73 Euro. Angesichts der touristischen Buchungslage zeigten sich die Branchenvertreter zuversichtlich für das Wintergeschäft.

von

News auf Google bevorzugen

"Unsere Seilbahnen sind das Rückgrat des Kärntner Wintertourismus und ein entscheidender Wirtschaftsfaktor für viele Regionen", sagte Fachgruppenobmann Josef Bogensperger jun. Die Investitionen trotz hoher Kosten seien ein wichtiges Signal für den Wintertourismusstandort Kärnten. Zu den größten Einzelinvestitionen zählen der neue Sechser-Sessellift Tressdorfer Almbahn am Nassfeld und die neue Zehner-Gondelbahn Kanzelbahn III auf der Gerlitzen Alpe. Auf der Turracher Höhe wird der Engländerlift erneuert und das "WinterWunderLand" erweitert. Die Simonhöhe erhält einen neuen Zauberteppich.

Österreichweit müsse um 20 bis 25 Prozent mehr beschneit werden als noch vor zehn Jahren, sagte Bogensperger. Als Kostenfaktor schlage sich dies im Preis für die Skipässe nieder. 73 Euro kosten die Tageskarten in den großen Skigebieten, in kleinen Skigebieten sind sie günstiger. Mit Angeboten für Familien und Kinder wollen die kleinen Skigebiete die Skifahrer ansprechen. Die Saison startet am Mölltaler Gletscher Ende Oktober, auf der Gerlitzen voraussichtlich am 4. Dezember und am Nassfeld einen Tag darauf.

Angesprochen auf das vom Skiverband kürzlich lancierte Thema "Skihalle", reagierte Bogensperger nur kurz, Kärnten habe hier keinen Bedarf: "Wir haben die Berge." Selbst urbane Standorte wie Hamburg hätten mit geringen Besucherzahlen zu kämpfen.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
170 Filialen sollen bis Ende 2027 Self-Checkout-Terminals bekommen
Wirtschaft
Hofer führt Selbstbedienungskassen in Österreich ein
Neos-Staatssekretär Schellhorn will zunächst zwei Modelle vorlegen
Wirtschaft
Schellhorn bringt Lockerungen bei Ladenöffnungszeiten ein
Ardo schließt sein Werk in Groß-Enzersdorf
Wirtschaft
Fünf Millionen Verlust pro Jahr: Darum gibt Ardo sein Werk auf
Nur sieben der 27 EU-Staaten erheben eine nationale Flugabgabe
Reisen & Freizeit
Luftfahrtverband: Jobs und Steuerplus bei Aus für Flugabgabe
Verhandlungen über Ersatz für Ardo-Tiefkühlgemüseproduktion
Wirtschaft
Gespräche über Alternativen für Ardo-Tiefkühlproduktion
Auch im Agrarbereich halten neue Technologien verstärkt Einzug
Technik
Künstliche Intelligenz wird Landwirtschaft "grundlegend verändern"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER