"The Alters": Überleben mit Jan, Jan und den anderen Jans

Deshalb muss Jan sich selbst helfen – in einem anderen Sinne, als es zunächst scheint. Denn mit einem Quantencomputer, Rapidium und einer Maschine in seiner Basis kann er alternative Versionen von sich selbst erschaffen: Jans, die in ihrem Leben andere Entscheidungen getroffen haben und so nicht zu einem Konstrukteur, sondern etwa zu einem Wissenschafter, einem Techniker oder einem Arzt geworden sind.

Diese Alternativ-Jans schickt der Jan, den die Spielenden steuern, an die Arbeit. Sie müssen zum Beispiel in zuvor auf dem Planeten eröffneten Minen Erz abbauen, Nahrung herstellen, oder neue Technologien erforschen. Protagonisten-Jan hält inzwischen auch immer wieder Rücksprache mit seinem Kontakt auf der Erde, richtet die mobile Basis effizienter aus oder baut mehr Ressourcen-Stauraum.

Und: Er unterhält sich mit den Alternativ-Jans und kümmert sich um deren Wohlbefinden. Denn Techniker-Jan beispielsweise ist überhaupt nicht begeistert, in einer für ihn fremden Welt von seinem Doppelgänger erweckt worden zu sein. Erst mit einfühlsamen Dialogen und einem verbindenden Abendessen taut er langsam auf und stellt sich in den Dienst der Sache.

Was am Ende der Mission, die zwischen Rapidium zur Erde bringen und schlichtem Überleben immer wieder den Fokus ändert, mit den Alternativ-Jans passiert, ist dabei zunächst auch völlig offen. Und auch, wie es Protagonisten-Jan damit geht, mit anderen Versionen seiner selbst konfrontiert zu sein, die vielleicht ein besseres Leben hatten.

"The Alters" verpackt diese sehr philosophischen Fragen in ein überzeugendes Survival-Management-Spiel in einem tollen Science-Fiction-Setting. Und die Geschichte lässt den Spielenden viel Raum für eigene Entscheidungen, die zu verschiedenen Enden führen können.

In der Kritik stand "The Alters" zuletzt jedoch, weil Berichten zufolge im Spiel von Künstlicher Intelligenz erstellte Inhalte ohne Kennzeichnung verwendet worden sein sollen. Spielende hätten etwa Text- und Übersetzungspassagen im Spiel gefunden, in denen noch Teile von KI-Antworten zu finden waren. Eine Kennzeichnung, wenn KI-Inhalte genutzt wurden, ist beispielsweise auf der Plattform Steam verpflichtend.

In einem Statement teilte Entwickler und Publisher 11 Bit Studios mit, die gefundenen Texte seien als Platzhalter gedacht gewesen und Übersetzungen seien zwar mit Hilfe von KI in letzter Minute erstellt worden, hätten aber noch durch Übersetzungen von Menschen ersetzt werden sollen.

Das Spiel ist für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC erschienen, ab 16 Jahren freigegeben (USK) und kostet rund 30 Euro.