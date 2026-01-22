Im Mailänder Hauptbahnhof soll erstmals Luxushotel entstehen

Ziel ist es, neue Dienstleistungen mit hoher Wertschöpfung für Reisende sowie internationale Gäste zu schaffen, ohne die historische Identität des Bauwerks zu verändern. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen.

Nach einem Auswahlverfahren, das von der Gesellschaft "Cushman & Wakefield" begleitet wurde und an dem mehr als 15 internationale Hotelbetreiber beteiligt waren, wurde die Pacini Group als operativer Partner für Betrieb und Vermarktung des künftigen Hotels ausgewählt. Das Haus soll an eine renommierte internationale Hotelmarke angeschlossen werden, deren Name in den kommenden Monaten bekannt gegeben wird.

Die architektonische Planung übernimmt das Studio RMA des italienischen Architekten Roberto Murgia, während das Innendesign vom Studio Marco Piva gestaltet wird, das international für hochwertige Hotelprojekte bekannt ist. Das Hotel richtet sich an internationale Geschäfts- und Freizeitreisende und soll hohen Komfort, moderne Dienstleistungen und eine enge Anbindung an das urbane Umfeld bieten.