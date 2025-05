Hofreitschule startet Sanierungsmaßnahmen

Die Spanische Hofreitschule erhält mehr Geld - und wird dieses unter anderem für Sanierungsmaßnahmen aufwenden. Das hat die Traditionseinrichtung am Donnerstag bekanntgegeben. Die Mittel fließen etwa in die Renovierung der Winterreitschule. Auch für Investitionen in das Tierwohl und die Lipizzanerzucht in Piber wird die Förderung verwendet.

von APA