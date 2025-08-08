Historische Hotels: Übernachten in Palästen, Schlössern und Prachtbauten

Seit 1923 empfängt La Mamounia in Marrakesch (Marokko) Staatsgäste, Stars und Stil-Ikonen. Die Anfänge des La Mamounia liegen im 18. Jahrhundert, als der Sultan seinem Sohn den herrlichen Garten zur Hochzeit schenkt. 1923 eröffnete dann das legendäre Grand Hotel und verband marokkanische Architektur mit Art déco.

Der Ort, den Winston Churchill einst „den schönsten Ort der Welt“ nannte, hat seither nichts von seiner Magie eingebüßt und lockt auch heute noch internationale Rockstars, Politiker und Prominente mit seinen duftenden Gärten und dem Flair einer vergangenen Welt.