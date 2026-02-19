ABO

Frankreich knackt Touristenrekord mit 102 Millionen Gästen

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Frankreich bleibt Tourismusland Nr. 1
©AFP, APA, LUDOVIC MARIN
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Frankreich hat seine Tourismuseinnahmen und internationalen Gästezahlen auf einen neuen Rekord gesteigert und bleibt das weltweit meistbesuchte Urlauberland. Die Zahl internationaler Urlauber stieg 2025 im Vorjahresvergleich von 100 auf 102 Millionen und die damit erzielten Einnahmen kletterten um 9 Prozent auf 77,5 Mrd. Euro, wie das Wirtschaftsministerium in Paris mitteilte. Im Vergleich zu 2019 legten die Einnahmen aus dem internationalen Tourismus sogar um 37 Prozent zu.

von

Drei Viertel der ausländischen Touristen in Frankreich kommen aus Europa, die Zahl der Übernachtungen in Hotels und anderen Quartieren legte im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent zu. Bei Urlaubern aus Deutschland lag der Zuwachs bei neun Prozent. Auch die Übernachtungszahlen und Ausgaben von Urlaubern aus Frankreich, die ihre Ferien im eigenen Land verbringen, legten weiter zu.

Auch wenn Frankreich das meistbesuchte Urlauberland ist, erzielt es im Vergleich nicht die höchsten Einnahmen aus dem internationalen Tourismus und schaut neidisch auf den Nachbarn Spanien. Dort wurden 2025 Einnahmen von 105 Milliarden Euro erzielt, teilte das Pariser Ministerium mit, nicht ohne zu betonen, dass der Abstand zu Frankreich schrumpfe.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wirtschaft
DB Cargo streicht fast die Hälfte der Stellen
Höhere Kosten, weniger Konsum
Reisen & Freizeit
Deutschen Hotels und Restaurants 2025 mit Umsatzminus
Billigere Treibstoffe und teurere Tickets
Reisen & Freizeit
Air France-KLM flog Rekordgewinn ein
Nächster Zinsentscheid am 18. März
Wirtschaft
Fed-Protokolle: Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen
++ ARCHIVBILD ++ Verbrauchliegt laut Frauenhofer-Institut etwa beim Vierfachen des offiziellen Werts
Technik
Plug-in-Hybride offenbar durstiger als am Papier
++ ARCHIVBILD ++ Die Brüsseler Behörde leitete Untersuchungen ein
Wirtschaft
Kindliche Sexpuppen: EU-Kommission nimmt Shein ins Visier
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER