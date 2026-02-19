Frankreich knackt Touristenrekord mit 102 Millionen Gästen

Drei Viertel der ausländischen Touristen in Frankreich kommen aus Europa, die Zahl der Übernachtungen in Hotels und anderen Quartieren legte im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent zu. Bei Urlaubern aus Deutschland lag der Zuwachs bei neun Prozent. Auch die Übernachtungszahlen und Ausgaben von Urlaubern aus Frankreich, die ihre Ferien im eigenen Land verbringen, legten weiter zu.

Auch wenn Frankreich das meistbesuchte Urlauberland ist, erzielt es im Vergleich nicht die höchsten Einnahmen aus dem internationalen Tourismus und schaut neidisch auf den Nachbarn Spanien. Dort wurden 2025 Einnahmen von 105 Milliarden Euro erzielt, teilte das Pariser Ministerium mit, nicht ohne zu betonen, dass der Abstand zu Frankreich schrumpfe.