Skeyes hatte am Samstag versichert, für Notfälle und andere sicherheitsrelevante Flüge werde es aber eine Mindestbesetzung geben. Der Betreiber des Flughafens Charleroi erklärte unterdessen, der Streik werde alle Flughäfen des Landes für einen Tag lahmlegen. "Ohne Fluglotsen können keine Flugzeuge starten oder landen." Der Flughafenbetreiber bezeichnete die Streikankündigung als eine "Entscheidung in letzter Minute" mit "verheerenden Folgen".

Die Fluglotsen werden sich am Montag einem landesweiten Streik gegen die Sparpläne der belgischen Regierung anschließen. Regierungschef Bart De Wever plant bis 2029 Einsparungen in Höhe von zehn Milliarden Euro, um die belgische Staatsverschuldung zu verringern. Geplant sind Kürzungen bei öffentlichen Ausgaben sowie eine Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Allerdings gestalten sich die Gespräche für eine Einigung der Regierungskoalition für den nächsten Haushalt schwierig. Gegen die Sparpläne ist in den vergangenen Monaten in Belgien wiederholt gestreikt worden.