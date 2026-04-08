ABO

Fluglinie Delta wagt keine Jahresprognose

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Delta übt sich in Zurückhaltung
©Getty Images North America, APA, BRANDON BELL
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die US-Fluggesellschaft Delta wagt nach dem sprunghaften Anstieg der Kerosinpreise wegen des Iran-Kriegs keine Gewinnprognose für das laufende Jahr. Im Zwischenbericht für die Monate Jänner bis März rechnet Vorstandschef Ed Bastian für das zweite Quartal mit einem Anstieg der Treibstoffkosten um mehr als 2 Mrd. US-Dollar (1,7 Mrd Euro), wie die Gesellschaft am Mittwoch in Atlanta mitteilte.

von

Dennoch dürfte der Vorsteuergewinn etwa eine Milliarde Dollar und der bereinigte Gewinn je Aktie bis 1,50 Dollar erreichen. Analysten hatten im Schnitt mit 1,45 Dollar gerechnet.

Für die Delta-Aktie ging es im vorbörslichen US-Handel allerdings um mehr als elf Prozent aufwärts, nachdem die USA, Israel und der Iran eine zweiwöchige Waffenruhe am Persischen Golf bekannt gegeben hatten. Wegen des Kriegs in der für den Ölmarkt wichtigen Region waren die Kerosinpreise immens gestiegen.

"Der jüngste Anstieg der Treibstoffkosten belastet derzeit den Gewinn", berichtete das Delta-Management. Im laufenden Quartal dürfte der Umsatz im Jahresvergleich um einen niedrigen Zehner-Prozentsatz steigen. Die Nachfrage bleibe stark. Andererseits habe Delta das Flugangebot verringert und einiges unternommen, um die gestiegenen Kerosinkosten zu kompensieren.

So gab die Airline im ersten Quartal über 2,7 Mrd. Dollar für Treibstoff aus, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Zwar stieg der Umsatz um 13 Prozent auf knapp 15,9 Mrd. Dollar. Der operative Gewinn ging jedoch um 12 Prozent auf 501 Mio. Dollar zurück, weil neben den Ausgaben für Kerosin auch die Aufwendungen für das Personal wuchsen. Unter dem Strich stand wegen Verlusten bei Finanzanlagen sogar ein Fehlbetrag von 289 Mio. Dollar nach einem Gewinn von 240 Mio. im Vorjahreszeitraum.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Der deutsche Leitindex DAX machte in der Früh einen Satz nach oben
Wirtschaft
Europas Börsen nach Ölpreisrückgang stark im Plus
Reisen & Freizeit
IATA-Chef: Erholung bei Kerosin könnte Monate dauern
++ ARCHIVBILD ++ Feuerpause mit Hormuz-Öffnung lässt auf Entspannung beim Tanken hoffen
Wirtschaft
Ölpreise nach Ankündigung von Waffenruhe Iran-USA gefallen
Airlines müssen Treibstoffmenge am vorherigen Abflugort einplanen
Wirtschaft
In einigen italienischen Flughäfen wird Kerosin knapp
Unsicherheit mit Blick auf die kommende Sommersaison
Reisen & Freizeit
In einigen italienischen Flughäfen wird Kerosin knapp
Wirtschaft
Russland gewinnt Milliarden durch Hormuz-Blockade
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER