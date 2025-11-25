News Logo
Flughafen Klagenfurt erhält Kapitalerhöhung

Mit dem Geld sollen Investitionen finanziert werden
©APA, THEMENBILD, GERT EGGENBERGER
Die Kärntner Landesregierung hat am Dienstag eine Kapitalerhöhung für den Flughafen Klagenfurt beschlossen. Insgesamt fließen 9,5 Mio. Euro über die Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV). Mit dem Geld sollen ab dem Jahr 2026 Investitionen finanziert werden. Ziel sei es, dass sich der Kärnten Airport mit Ende der Legislaturperiode (2028, Anm.) finanziell selbst trägt, bekräftigte Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) vor Journalisten.

Der Flughafen Klagenfurt war vor zweieinhalb Jahren - nach einer Phase der Teilprivatisierung - wieder von Land Kärnten und Stadt Klagenfurt übernommen worden. Seither habe man den drohenden Abgang von acht auf heute vier Mio. Euro halbiert, die Flugbewegungen seien ausgebaut worden und im ersten Halbjahr 2025 habe man die besten Passagierzahlen seit 13 Jahren verzeichnet, so Gruber. Investiert wird in die Gastronomie, den Gate-Bereich und das Terminal-Gebäude, hier sollen bald auch Büroflächen zur Verfügung stehen. Weiters sollen nicht betriebsnotwendige Flächen erschlossen werden, die bereits zur Verpachtung ausgeschrieben wurden.

++ THEMENBILD ++ ZU APA0292 VOM 22.5.2023 - Flughafen Klagenfurt, aufgenommen am Dienstag, 23. Mai 2023 in Klagenfurt. Der Flughafen wird wieder vollständig durch die öffentliche Hand übernommen. Die Kärntner Landesregierung entschied am Montag, die Mittel für das Ziehen der Call Option freizugeben und damit den teilprivatisierten Airport vom Immobilienentwickler Lilihill zurückzukaufen.

