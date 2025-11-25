Flughafen Klagenfurt erhält Kapitalerhöhung

Der Flughafen Klagenfurt war vor zweieinhalb Jahren - nach einer Phase der Teilprivatisierung - wieder von Land Kärnten und Stadt Klagenfurt übernommen worden. Seither habe man den drohenden Abgang von acht auf heute vier Mio. Euro halbiert, die Flugbewegungen seien ausgebaut worden und im ersten Halbjahr 2025 habe man die besten Passagierzahlen seit 13 Jahren verzeichnet, so Gruber. Investiert wird in die Gastronomie, den Gate-Bereich und das Terminal-Gebäude, hier sollen bald auch Büroflächen zur Verfügung stehen. Weiters sollen nicht betriebsnotwendige Flächen erschlossen werden, die bereits zur Verpachtung ausgeschrieben wurden.