Flixbus lässt um Weihnachten mehr Busse fahren

Auch weniger stark frequentierte Linien sollen vielerorts auf eine tägliche Bedienung umgestellt werden. Neu sei eine Direktverbindung von München ins Kleinwalsertal in Österreich, die ab dem 18. Dezember startet und Wintersportler nahe der Bergbahnen und Lifte absetzen soll.

Der Bahnanbieter Flixtrain fährt mit dem Winterfahrplan, der ab dem 14. Dezember gilt, häufiger auf bestimmten Strecken: Zwischen Frankfurt und Berlin etwa sollen die Züge bis zu zehnmal täglich fahren, zwischen Hamburg und Berlin siebenmal. Außerdem gibt es neu eine direkte Verbindung zwischen Stuttgart, Frankfurt, Erfurt, Halle und Hamburg, die bis zu viermal täglich in jede Richtung bedient werden soll. Mit Kombitickets für Fahrten im Flixtrain und Regionalzug seien mittlerweile mehr als 1.000 Städte deutschlandweit erreichbar, heißt es weiter.

Die Tickets für den Flixtrain-Winterfahrplan und damit auch für die Weihnachtstage seien ab sofort buchbar. Wer früh buche, könne sparen. Für Flixbus indes sei nun auch der gesamte Fahrplan für 2026 buchbar – interessant für alle, die schon in Richtung Sommer planen.