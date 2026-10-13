Fahrplan der Deutschen Bahn: Öfter ins Ausland

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Die kriselnde Deutsche Bahn baut ihre Verbindungen ins europäische Ausland mit dem neuen Fahrplan ab Mitte Dezember weiter aus. Dann sind täglich mehr als 320 internationale Fahrten im Angebot, wie der bundeseigene Konzern mitteilte - etwa nach Frankreich, Italien oder Österreich. Das seien 20 mehr als bisher und 20 Prozent mehr als noch 2019.
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Zwischen Hamburg und München gibt es vom 13. Dezember an außerdem eine neue besonders schnelle Verbindung. Der Sprinter braucht in etwa fünfeinhalb Stunden, fährt dreimal täglich in beide Richtungen und hält nur in Hannover und Nürnberg.
"In Zeiten teurer Kraftstoffe bleibt die Bahn eine gute und günstige Alternative zu Auto und Flugzeug", sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson. Die Preise steigen nicht.
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