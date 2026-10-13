Fahrplan der Deutschen Bahn: Öfter ins Ausland

Zwischen Hamburg und München gibt es vom 13. Dezember an außerdem eine neue besonders schnelle Verbindung. Der Sprinter braucht in etwa fünfeinhalb Stunden, fährt dreimal täglich in beide Richtungen und hält nur in Hannover und Nürnberg.

"In Zeiten teurer Kraftstoffe bleibt die Bahn eine gute und günstige Alternative zu Auto und Flugzeug", sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson. Die Preise steigen nicht.