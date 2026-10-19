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Dublin feiert 300 Jahre "Gullivers Reisen"

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++ ARCHIVBILD ++ In der St. Patrick's Cathedral sieht man "And Then There Was Gulliver"
©APA, dpa, GMS, Benedikt von Imhoff
Wer im November in Irlands Hauptstadt Dublin reist, kann dort auch in die Fantasiewelt von "Gullivers Reisen" eintauchen. Vom 18. bis 28. November feiert die Stadt beim Jonathan Swift Festival das 300-jährige Jubiläum der Veröffentlichung des berühmten Romans. Auf dem Programm stehen Aufführungen, Stadtführungen, Vorträge und weitere Veranstaltungen rund um Leben, Werk und Vermächtnis des Schriftstellers und Satirikers Swift, der einst Dekan der St. Patrick's Cathedral war.

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In der Kathedrale steht auch einer der Höhepunkte des Festivals auf dem Programm: Am 26. November wird das Musical "And Then There Was Gulliver" ("Und dann war da Gulliver") aufgeführt, das sich mit dem Leben des Autors beschäftigt. Swift wurde 1667 in Dublin geboren, studierte am Trinity College und prägte das kulturelle Leben der irischen Hauptstadt nachhaltig.

Der Roman "Gullivers Reisen" erzählt in vier Teilen von den Fahrten des Wundarztes Lemuel Gulliver zu Lilliputanern, Brobdingnagiern, Houyhnhnms und Yahoos. Der Roman gilt bis heute als Klassiker der Weltliteratur.

DUBLIN - IRLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 26.7.2024) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Benedikt von Imhoff/Benedikt von Imhoff

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