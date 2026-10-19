Dublin feiert 300 Jahre "Gullivers Reisen"

In der Kathedrale steht auch einer der Höhepunkte des Festivals auf dem Programm: Am 26. November wird das Musical "And Then There Was Gulliver" ("Und dann war da Gulliver") aufgeführt, das sich mit dem Leben des Autors beschäftigt. Swift wurde 1667 in Dublin geboren, studierte am Trinity College und prägte das kulturelle Leben der irischen Hauptstadt nachhaltig.

Der Roman "Gullivers Reisen" erzählt in vier Teilen von den Fahrten des Wundarztes Lemuel Gulliver zu Lilliputanern, Brobdingnagiern, Houyhnhnms und Yahoos. Der Roman gilt bis heute als Klassiker der Weltliteratur.