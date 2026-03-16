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Drohne beschädigt Treibstofflager: Brand am Flughafen Dubai

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Bei einem Drohneneinschlag in Dubai ist ein Treibstofflager des Flughafens beschädigt worden und in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte bemühten sich, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, erklärten die Behörden des Emirats auf der Plattform X. Es würden alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Bisher gebe es keine Berichte über Verletzte. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall - und dem Ausmaß des Brandes - wurden nicht genannt.

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Daten der Webseite "Flightradar" ließen darauf schließen, dass der Flughafen in den frühen Morgenstunden am Montag zumindest für kurze Zeit gesperrt wurde. Mehrere ankommende Flüge flogen Schleifen.

Der Flugbetrieb in Dubai - normalerweise eines der wichtigsten internationalen Drehkreuze - ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der Golfregion immer noch massiv eingeschränkt.

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