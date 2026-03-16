Drohne beschädigt Treibstofflager: Brand am Flughafen Dubai

Daten der Webseite "Flightradar" ließen darauf schließen, dass der Flughafen in den frühen Morgenstunden am Montag zumindest für kurze Zeit gesperrt wurde. Mehrere ankommende Flüge flogen Schleifen.

Der Flugbetrieb in Dubai - normalerweise eines der wichtigsten internationalen Drehkreuze - ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der Golfregion immer noch massiv eingeschränkt.