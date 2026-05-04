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Ukrainische Drohne beschädigte Wohnhaus in Moskau

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Wenige Tage vor der traditionellen Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau ist eine ukrainische Drohne nahe dem Zentrum der russischen Hauptstadt in ein Wohnhaus eingeschlagen. Das schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin Montag früh laut staatlicher Nachrichtenagentur TASS auf der Plattform Telegram. Es habe keine Verletzten gegeben. Bei einem russischen Raketenangriff auf die nordostukrainische Region Charkiw wurden nach Angaben der örtlichen Behörden drei Menschen getötet.

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Acht weitere wurden verletzt, teilte der Regionalgouverneur Oleh Synjehubow weiter mit. Der Angriff habe die Stadt Merefa getroffen. Mehrere Wohnhäuser und Geschäfte seien beschädigt worden. Die ukrainische Luftabwehr teilte mit, in der Nacht auf Montag 135 von 155 russischen Drohnen abgeschossen zu haben.

Das in Moskau beschädigte Gebäude - laut "Kyiv Independent" ein luxuriöses Hochhaus - liegt in einem Wohngebiet im Westen der Hauptstadt, in dem sich auch Botschaften befinden. Zwei weitere ukrainische Drohnen wurden Sobjanin zufolge von der Luftabwehr abgeschossen.

Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits Ende April mitgeteilt, aus Furcht vor ukrainischen Drohnenangriffen finde die Militärparade am Samstag in diesem Jahr ohne Panzer und Raketen statt. Russland feiert am 9. Mai traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg 1945.

Zwar meldet Russland häufig ukrainische Drohnenangriffe auf den Großraum Moskau, allerdings zielen diese eher auf Flughäfen, Militäranlagen und Vororte. Zivile Infrastruktur wird in der Hauptstadt selten beschädigt. Die meisten Drohnen werden staatlichen Angaben zufolge abgeschossen. Für die Nacht auf Montag meldete das russische Verteidigungsministerium 117 angeblich abgefangene feindliche Drohnen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Russland beschießt dabei auch systematisch das Hinterland des Nachbarn und setzt dazu Drohnen und Raketen ein. Bei den Attacken kommen in der Ukraine fast täglich Zivilisten zu Tode, Wohnhäuser und für die Bewohner lebenswichtige Infrastruktur werden zerstört.

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