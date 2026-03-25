Domaines Kilger: Auch "Jaglhof" und "Stupperhof" insolvent

Angeboten wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren. Als Ursache wurde das "herausfordernde Marktumfeld der letzten Jahre" genannt. Insbesondere die Gastronomie- und Tourismusbranche sei von nicht unerheblichen strukturellen Veränderungen betroffen. Steigende Energie- und Rohstoffkosten sowie ein anhaltend hoher Inflationsdruck hätten zu deutlich erhöhten Betriebskosten geführt, die vielfach nicht vollständig an die Gäste weitergegeben werden konnten.

Hinzu komme ein verändertes Konsumverhalten: Gäste hätten zuletzt preissensibler reagiert, reduzierten Ausgaben für gehobene Gastronomie und konsumierten insgesamt zurückhaltender. Darüber hinaus hätten Unsicherheiten im wirtschaftlichen Umfeld sowie eine insgesamt schwächere Planbarkeit im Tourismus zu schwankenden Auslastungen geführt, hieß es weiter in der Begründung.

In Zahlen bedeutet das, dass sich die Aktiva auf rund 67.500 Euro belaufen, während die Passiva bei 950.000 Euro liegen, teilten die Kreditschützer von Creditreform, AKV und KSV1870 mit. Hinzu kommen aber auch noch etwa 8,8 Mio. Euro, die verbundenen Unternehmen geschuldet werden. Auffallend ist laut AKV, dass bereits Ende 2024 ein Bilanzverlust von rund 11,5 Mio. Euro ausgewiesen wird und auch in den beiden Jahren davor gab es namhafte Verluste. Der Insolvenzverwalter wird daher genau prüfen müssen, wann die Zahlungsunfähigkeit tatsächlich vorlag.