ABO

Deutscher Bundestag senkt Ticketsteuer bei Flügen

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Ab Juli wird bei Flügen aus Deutschland weniger Ticketsteuer fällig
©APA, dpa, Boris Roessler
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Bei Flügen aus Deutschland wird ab Juli weniger Ticketsteuer fällig. Mit der Gesetzesänderung, die der Deutsche Bundestag am Abend verabschiedet hat, sinkt die Abgabe je nach Strecke um einen Betrag zwischen 2,50 Euro und 11,40 Euro pro Flug. Ob Flugtickets dadurch günstiger werden, hängt allerdings davon ab, ob die Airlines die Ersparnis an die Kunden weiterreichen. Angesichts stark gestiegener Kerosinpreise gilt das zumindest als zweifelhaft.

von

Mit der Maßnahme lösen CDU, CSU und SPD ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein. Dem deutschen Staat entgeht durch die Steuersenkung allerdings jedes Jahr ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag. Im Gesetzentwurf wird für das laufende Jahr ein Einnahmen-Minus von 185 Millionen Euro errechnet. Bis 2030 steigt der jährliche Fehlbetrag auf 355 Millionen Euro.

Wie stark die Ticketsteuer sinkt, hängt vom Zielort des jeweiligen Flugs ab: Bei Kurzstrecken geht sie von derzeit 15,53 Euro auf 13,03 Euro zurück, bei Mittelstrecken von 39,34 Euro auf 33,01 Euro und bei Langstreckenflügen von 70,83 Euro auf 59,43 Euro.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
1 Prozent weniger Übernachtungen in der Sommersaison erwartet
Reisen & Freizeit
Schweizer Touristiker: Wegen Iran-Krieg schwächerer Sommer
Verlust von 552 Mio. Pfund im ersten Halbjahr
Reisen & Freizeit
Easyjet wegen hoher Spritpreise tief in die roten Zahlen
++ ARCHIVBILD ++ Deutschland will bei KI ganz vorne mitspielen
Technik
Deutschland will erstes kommerzielles Fusionskraftwerk bauen
SpaceX auf dem Weg an die Börse
Wirtschaft
SpaceX reicht Unterlagen für Börsengang ein
Umsatz klettert um 85 Prozent
Wirtschaft
Nvidia erneut mit Quartalsergebnissen über Markterwartungen
Vorläufiger IPO-Prospekt könnte schon am Freitag veröffentlicht werden
Wirtschaft
OpenAI will im September an die Börse
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER