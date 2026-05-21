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Deutschland will erstes kommerzielles Fusionskraftwerk bauen

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++ ARCHIVBILD ++ Deutschland will bei KI ganz vorne mitspielen
©APA, dpa, Sebastian Gollnow
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Deutschland will das weltweit erste kommerzielle Fusionskraftwerk bauen, bis 2028 die erste Krebsimmuntherapie auf Basis von Boten-RNA (mRNA) zulassen und bis 2030 fehlerkorrigierte Quantencomputer entwickeln. Diese und weitere Ziele hielt die deutsche Bundesregierung in ihren neuen Fahrplänen zur "Hightech Agenda Deutschland" fest.

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Zudem soll das Land zum europäischen Zentrum für Chipdesign und gemeinsam mit europäischen Partnern zum weltweit führenden Standort für Künstliche Intelligenz (KI) ausgebaut werden. Mit den konkreten Zeitplänen sollen Forschungsergebnisse schneller in die Anwendung gebracht und die Wirtschaftskraft sowie die Souveränität des Landes gestärkt werden.

Die Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD konzentriert sich dabei auf Schlüsseltechnologien wie KI, Mikroelektronik und Biotechnologie. Den nun vorgestellten Roadmaps gingen nach Regierungsangaben von Jänner bis April 26 Dialoge mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und den Bundesländern voraus.

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