Deutschland will erstes kommerzielles Fusionskraftwerk bauen

Zudem soll das Land zum europäischen Zentrum für Chipdesign und gemeinsam mit europäischen Partnern zum weltweit führenden Standort für Künstliche Intelligenz (KI) ausgebaut werden. Mit den konkreten Zeitplänen sollen Forschungsergebnisse schneller in die Anwendung gebracht und die Wirtschaftskraft sowie die Souveränität des Landes gestärkt werden.

Die Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD konzentriert sich dabei auf Schlüsseltechnologien wie KI, Mikroelektronik und Biotechnologie. Den nun vorgestellten Roadmaps gingen nach Regierungsangaben von Jänner bis April 26 Dialoge mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und den Bundesländern voraus.