Dengue: Bei diesen Fernreisezielen ist Vorsicht angesagt

Das Denguefieber wird von tagaktiven Aedes-Mücken übertragen. Viele Infektionen bleiben unbemerkt, weil sie keine oder kaum Symptome verursachen.

Macht sich die Infektion doch bemerkbar, sind laut dem CRM hohes Fieber, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen, Schmerzen hinter den Augen sowie Hautausschlag typisch. Erste Beschwerden zeigen sich meist vier bis sieben Tage nach der Ansteckung, teilweise verstreichen auch zwei Wochen.

Bei einem kleinen Teil der Betroffenen kommt es zu schweren Verläufen, die tödlich enden können. Warnsignale dafür sind Bauchschmerzen, anhaltendes Erbrechen und Blutungen der Schleimhäute.

Das möchte niemand, der auf Reisen ist, riskieren. Drei Tipps, die schützen:

Wer eine Fernreise plant, kann sich auf der Webseite des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) über aktuelle Dengue-Ausbrüche weltweit informieren.

Die Reise soll in eine Region mit Dengue-Infektionsgeschehen führen? Dann ist dem CRM zufolge eine frühzeitige reisemedizinische Beratung sinnvoll. Sie dient der individuellen Bewertung von Risiken, die unter anderem von Reiseroute, Aufenthaltsdauer und Vorerkrankungen abhängen. Klären lässt sich bei dem Termin auch, ob eine Dengue-Impfung infrage kommt.

Jeder Mückenstich kann in Dengue-Gebieten ein Risiko sein. Entscheidend ist guter Schutz. Die Basics sind:

Wer aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, sollte sich weitere 14 Tage lang vor Stichen schützen - zumindest, wenn die Mückensaison hierzulande noch läuft. Der Grund: So kann man unterbinden, dass lokale Mücken das Virus aufnehmen und weitergeben.

Krank geworden? Dann sollte man auch an Dengue denken. "Wer während oder nach einer Reise Fieber bekommt, sollte es ärztlich abklären lassen und auf den Auslandsaufenthalt hinweisen", rät Tomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM. Auch bei Dengue gilt: Je früher die Infektion entdeckt wird, desto besser lässt sie sich behandeln.