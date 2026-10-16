Datenstörung bringt Probleme im italienischen Flugverkehr

Die Kapazität der italienischen Flugsicherung ist derzeit um rund 50 Prozent reduziert, teilte ENAV mit. Ursache seien Störungen im Datenübertragungsnetz, die seit der vergangenen Nacht zu Verzögerungen im italienischen Luftraum führten. Es gebe weder Hinweise auf einen Hackerangriff noch auf Sabotage.

Die Anomalien im landesweiten Datenübertragungsnetz seien in der Nacht festgestellt worden. Dank der Aktivierung vorgesehener Ausweich- und Notfallsysteme habe ENAV den Flugverkehr bis 6.00 Uhr noch ohne Einschränkung der Betriebskapazität aufrechterhalten können. Die technischen Untersuchungen dauern an. Die Ursache der Störungen im Datenübertragungsnetz sei bereits eingegrenzt worden. ENAV arbeite daran, die konkreten Ursachen zu ermitteln und den uneingeschränkten Betrieb der Systeme wiederherzustellen. Wie lange die Einschränkungen andauern werden, war zunächst unklar.

Auch ein 24-stündiger Streik des Easyjet-Personals sorgt am Freitag für erhebliche Beeinträchtigungen im italienischen Flugverkehr. Dadurch kommt es zu Verzögerungen, teilte das auf Fluggastrechte spezialisierte Unternehmen RimborsoAlVolo mit.