Das Marionettentheater Schloss Schönbrunn feiert 99 Jahre gelebte Leidenschaft

Wir waren zu einer Vorstellung der Kinder-Zauberflöte im Marionettentheater Schloss Schönbrunn eingeladen und wussten nicht, was uns erwarten würde. Ich hatte Marionetten bisher mit dem Kasperltheater oder mit Filmen verbunden, in denen sie auf etwas unheimliche Weise zum Leben erwachen. Doch was sich auf dieser Bühne entfaltet, übertrifft jede Vorstellungskraft.

Schon nach wenigen Minuten vergisst man die Fäden, an denen die Figuren geführt werden, und taucht ganz in die Geschichte und die Musik ein. Die Bühne wirkt größer, als sie ist, und erschafft eine Atmosphäre, die märchenhaft und zugleich präzise inszeniert ist.

Nach der Vorstellung bekamen wir die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Die feine Handarbeit, die Liebe zum Detail und die spürbare Begeisterung von Christine Hierzer-Riedler und Werner Hierzer für ihr Lebenswerk haben mich tief beeindruckt. Man spürt in jedem Moment, dass ihre Arbeit weit mehr ist als Theater. Es ist gelebte Leidenschaft.

Mein Sohn war von Anfang an fasziniert von den Marionetten und konnte kaum glauben, wie viele Fäden nötig sind, um sie so lebendig wirken zu lassen. Diese Erfahrung hat uns beide nachhaltig berührt. Man muss es selbst gesehen haben, um den Zauber und die Magie dieser Kunst wirklich zu spüren.