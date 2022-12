Inhaltsverzeichnis

„Wackeln die Zähne, wackelt auch die Seele“, so definieren Pädagog:innen die als Wackelzahnpubertät bezeichnete Phase, die oftmals schon im Vorschulalter beginnt und bis in das Grundschulalter hinein andauern kann. Selbst wenn das Wort niedlich und eher harmlos klingt, Kinder und Eltern gehen in diesem Entwicklungsabschnitt durch eine anstrengende, von Wutausbrüchen, Stimmungsschwankungen und Trotzphasen geprägte Zeit.

Da braucht es von beiden Seiten starke Nerven und vor allem Geduld. Und auch Verständnis für all die überfordernden Eindrücke, die kurz vor dem Schuleintritt auf das Kind einprasseln. Hier eine psychologische Erklärung für das Phänomen der Wackelzahnpubertät sowie wertvolle Tipps für den richtigen, deeskalierenden Umgang mit dem Kind.

Was ist die Wackelzahnpubertät?

Die „Trotzphase“ oder Autonomiephase im Kleinkindalter ist gerade überstanden. Die Familie schnauft durch und erfreut sich an einem leichteren Leben, da fängt der Nachwuchs mit den ersten ausfallenden Milchzähnen wieder an zu „trotzen“. Die Wörter „Trotzphase“ und „trotzen“ stehen hier in Anführungszeichen, weil ihr negativer Beigeschmack diesen wichtigen Entwicklungsschritten im Leben eines Kindergarten- und Vorschulkindes nicht gerecht wird. Pädagog:innen sprechen daher eher von einer ersten und zweiten Autonomiephase - denn genau darum geht es sowohl in der „Trotzphase“ als auch in der sogenannten Wackelzahnpubertät. Die Kinder wollen nicht etwa ihre Eltern ärgern, sondern unternehmen lebenswichtige Schritte zu einer Loslösung: Der Nachwuchs wird größer und damit selbstständiger.

Kinder wollen nun mehr alleine machen, mehr bestimmen dürfen. Dabei handelt es sich um übliche psychologische Phasen, die Kinder auf ihrem Weg zum erwachsenen Menschen durchlaufen.

Den Kindern machen ihre Wünsche wie auch die Anforderungen, die die Umwelt nun an sie stellt, Angst. Sie schwanken zwischen dem Wunsch nach einer engen Bindung wie im Kleinkindalter und ihrer Sehnsucht danach, als „groß“ wahrgenommen zu werden. Die für die Wackelzahnpubertät typischen Verhaltensweisen erwachsen aus genau diesem Zwiespalt. Für Kinder wie für ihre Eltern ist dies keine einfache Zeit. Aber mit dem Wissen um die psychologischen Vorgänge und richtige Verhaltensweisen können beide Seiten gut und mit einer gestärkten Beziehung aus dieser Sturm- und Drangzeit hervorgehen.