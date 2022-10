Sonntag, 30. Oktober 2022

Kinder und Medien: Wie viel Bildschirmzeit ist gesund?

Kinder verbringen in der Regel zu viel Zeit vor dem Fernseher, Tablet oder Handy, was gravierende Folgen für die Gesundheit und das Sozialverhalten hat. Darum gibt es Empfehlungen zur täglichen Mediennutzung für Kinder und Jugendliche, die es mit dem eigenen Nachwuchs am besten gemeinsam zu vereinbaren - und einzuhalten - gilt.

von Christian Gaisböck

© Bild: iStockphoto