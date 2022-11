Inhaltsverzeichnis

Was bedeutet Trotzphase?

Trotzphasen beim Kleinkind sind so selbstverständlich wie die Pubertät beim Teenager. In beiden Fällen handelt es sich um natürliche Entwicklungsphasen, die vorübergehen. Beim Kleinkind ist die Trotzphase der Übergang von der völligen Abhängigkeit zu mehr Selbstständigkeit. Deshalb spricht die Fachwelt auch von der Autonomiephase. Familienexperten wie Jesper Juul haben diesem Thema ganze Bücher gewidmet. Das Kind entdeckt mit zunehmenden Fähigkeiten nicht nur seine Umwelt, sondern auch eigene Bedürfnisse und Wünsche. Nicht alle diese Bedürfnisse und Wünsche können und dürfen sofort erfüllt werden und so kommt es zu Enttäuschungen, die in rasenden Wutanfällen gipfeln.

Für Eltern sind diese Trotzphasen ein Drahtseilakt zwischen Verzweiflung und Ohnmacht, zwischen helfen wollen und nicht helfen können. Leichter sind diese Phasen der Loslösung vom elterlichen Rockzipfel für beide Seiten zu überstehen, wenn Eltern die Geduld bewahren und ihr Kind durch die Höhen und Tiefen dieser Zeit unterstützend begleiten.

Warum sind Trotzphasen bei Kindern völlig „normal“?

Beginn und Ende der sogenannten Autonomiephase richten sich nach dem individuellen Entwicklungsstand des Kindes. Manche Kinder können mit einem Jahr schon laufen, andere entdecken ihre Umwelt krabbelnd. Je weiter die motorischen Fähigkeiten entwickelt sind, umso größer wird der Bewegungsradius. Damit wächst zugleich aber die Verletzungsgefahr. Eltern müssen die ersten Grenzen setzen. „Nein“ wird zu dem am meisten verwendeten Wort und die Wohnung zu einem Hochsicherheitstrakt. Das Kind erfährt zum einen, dass es nicht überall hin darf und zum anderen, dass es aus eigener Kraft auch noch nicht überall hin kann.