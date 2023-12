Rund um die Weihnachtszeit, wenn die Tage kurz sind, es draußen kalt ist und die Familien zusammenkommen, ist meist auch der Zeitpunkt, zu dem sich viele Gedanken über ihren Sommerurlaub machen. Trotz Inflation und Kriegen werden Urlaube auch im kommenden Jahr eine wichtige Rolle im Leben der Menschen spielen, ist Peter Zellmann überzeugt. Denn der Freizeit- und Tourismusforscher weiß: "Urlaub ist die populärste Form des Glücks. Man spart darauf hin und freut sich. Es ist nach Weihnachten die emotional zweitwichtigste Zeit im Jahr." Und dazu zählt für Zellmann nicht nur den Urlaub an sich, sondern bereits der gesamte Zeitraum ab der Planung.

© iStockphoto.com EINIGE MENSCHEN suchen das Abenteuer. Westgrönland bietet sich dafür noch an. Denn aktuell werden drei Flughäfen gebaut. Das wird für eine Zunahme des Tourismus sorgen

Italien war 2023 das beliebteste Urlaubsziel jener Österreicherinnen und Österreicher, die im Sommer ins Ausland reisten, gefolgt von Kroatien und Griechenland. Spanien und die Türkei zählten ebenfalls zu den Favoriten.

Daran werde sich nicht allzu viel ändern, so Zellmann: "Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ändert sein Urlaubsverhalten kaum und wenn, dann nur sehr vorsichtig." Daher geht der Freizeitforscher davon aus, dass diese Länder im Mittelmeerraum 2024 erneut eine große Rolle spielen werden. "Es kommt zusätzlich immer noch auf die Angebote und die politische Lage an", erklärt er. So reisen aktuell beispielsweise deutlich weniger Menschen nach Ägypten.