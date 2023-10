Der Nahostkonflikt eskaliert, es droht ein Flächenbrand. Das hat schon jetzt den jihadistischen Terror in Europa beflügelt -in Österreich gilt Terrorwarnstufe vier. Wie ist das zu bewerten?

Stufe vier ist die zweithöchste Warnstufe. Das heißt, zur Eskalation fehlt nicht mehr viel - Stufe fünf tritt in Kraft, wenn es sehr konkrete Drohungen gibt. Jetzt gilt es, Gebäude von kritischer Infrastruktur und Personen, die im Fokus terroristischer Gewalt stehen könnten, rigide abzusichern. Im konkreten Fall betrifft das vorwiegend jüdische und israelitische Einrichtungen und Personen. Man muss stärker absichern, mehr uniformierte Kräfte im öffentlichen Raum platzieren. Es geht um Präsenz, die Signalwirkung von Langwaffen und das subjektive Sicherheitsgefühl von Menschen.

Muss man Angst haben, sollte man öffentliche Orte meiden?

Angst ist die falsche Antwort. Ich spreche lieber von Vorsicht. Das heißt, einfach mit gesundem Menschenverstand darauf achten, ob etwas Auffälliges oder Sonderbares auf ein erhöhtes Sicherheitsrisiko hindeutet. Meinen Alltag würde ich normal fortführen. Aber bei empfindlichen Orten wie israelitischen Einrichtungen ist derzeit durchaus Vorsicht angemessen. Als Tourist würde ich diese jetzt nicht besuchen.

Schon vor der Eskalation im Nahen Osten sind jihadistische Ideologien wieder massiv bedeutsamer geworden. Was sind die Gründe?

Erstens hat die Pandemie Radikalisierung in sämtlichen Phänomenbereichen stark vorangetrieben. Beim Jihadismus hat es zwischen 2018 und 2020 einen kurzen Popularitätseinbruch gegeben. Mit Beginn der Pandemie wurde wieder verstärkt Propaganda in den sozialen Medien gebracht -bei Jugendlichen sind Influencerpreacher ein Thema. Zweitens darf man nicht vergessen, dass der Abzug der Nato und US-Truppen aus Afghanistan ebenfalls in diesen Zeitraum fällt. Dort hat der IS jetzt einen relativ starken, mächtigen Flügel aufbauen können -gerade in Österreich verhaftete Verdächtige und Verurteilte haben sich zum Großteil zum IS-K, dem afghanischen Ableger des IS, bekannt. Jetzt tut der Nahostkonflikt als zusätzlicher Faktor sein Übriges. Es ist ein Komplex, den man schwer auf einzelne Gründe beschränken kann.

© News/Matt Observe Terrorexperte Nicolas Stockhammer

ZUR PERSON Nicolas Stockhammer, geboren in Wien, ist Politikwissenschaftler mit Fokus auf Extremismus-und Terrorismusforschung sowie Sicherheitspolitik. Er absolvierte einschlägige Forschungsaufenthalte an der Stanford University, in Tel Aviv und in Berlin. Seit Juli 2021 obliegt ihm die wissenschaftliche Leitung und Koordination des Research-Clusters »Counter-Terrorism, CVE (Countering Violent Extremism) and Intelligence« an der Donau-Universität Krems.

In Österreich gibt es einen harten Kern von rund 70 extrem gewaltbereiten und 200 potenziell gewaltbereiten islamistischen Gefährdern. Das ist im Vergleich zu Deutschland proportional zur Bevölkerung sehr viel. Woran liegt das?

Wir haben in Österreich einfach eine relativ ausgeprägte islamistische Szene. Das hat mit unserer geografischen Lage zu tun: Wir sind eine Art Einfallstor zum Balkan. Gleichzeitig steht Österreich im Verhältnis zur Bevölkerungszahl an vierter Stelle der "Beitragssteller" zu den foreign terrorist fighters -das ist die Bezeichnung für Personen, die ausreisten, um sich dem IS anzuschließen.

Man darf aber nicht vergessen, dass von den 330 Österreicherinnen und Österreichern, die nach Syrien in den Jihad gezogen sind, circa 60 Prozent russischer, das heißt tschetschenischer Herkunft waren. Das heißt, wir haben gewisse Communities, die auch überproportional Islamisten produzierten und dies vielleicht noch tun. Warum das so ist, ist eine andere Frage.

Trotzdem wurde Österreich bis 2020 nicht als relevantes Zielland für jihadistischen Terror eingestuft. Woher kam diese Fehleinschätzung?

Die hiesigen Sicherheitsbehörden haben es sich damals recht bequem gemacht. Man hat sich gedacht: Bei uns wird schon nichts sein, auch wenn in ganz Europa bis an unsere Landesgrenze immer wieder Anschläge passieren. Österreich wurde wegen seiner Neutralität nicht als jihadistisches Zielland wahrgenommen. Das war auch nach damaligen Gesichtspunkten eine falsche Schlussfolgerung. Gerade weil die Sicherheitsvorkehrungen in Österreich wesentlich lockerer als in anderen EU-Ländern waren, war der Wiener Schwedenplatz für den Attentäter ein attraktives, weil "weiches" Ziel.