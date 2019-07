Arnold Schwarzenegger ist ein Mythos. Wussten Sie, dass sein berühmter Ausruf "I'll be back" eigentlich anders lauten sollte?

Am 30. Juli feiert Arnold Schwarzenegger seinen 72. Geburtstag. Mit "Terminator" gelang dem gebürtigen Steierer der große Durchbruch. Von der Leinwand ging es für Arnie aufs politische Parkett. Als Gouverneur von Kalifornien bewährte sich der konservative Politiker gegen alle Kritik.

Doch das wussten Sie sicher schon...Aber wussten Sie auch, dass...

#1 Schwarzenegger wuchs in armen und sehr strengen Verhältnissen auf. Seine Mutter war Hausfrau und sein Vater Polizist. Er musste sein Frühstück mit Liegestützen und Sit-ups verdienen.

#2 Schwarzenegger brach mit 16 Jahren in ein Fitness Studio ein. Das Fitnesscenter hatte am Sonntag zu, aber er wollte unbedingt trainieren und schlug deshalb eine Scheibe ein.

#3 Arnold Schwarzenegger saß sieben Tage im Gefängnis. Während er beim Militär war, nahm er an Bodybuilding Wettbewerben teil. Um Junior Mr. Europe zu werden, schlich er sich aus der Kaserne und gewann sogar. Daraufhin wurde er für sieben Tage ins Militärgefängnis gesteckt, weil er sich unerlaubt von der Truppe entfernt hatte.

#4 Bei seinem ersten Mr. Universe-Wettbewerb kam Schwarzenegger an zweiter Stelle nach Chester Yorton, weil Yortons Beindefinition als überlegen beurteilt wurde.

#5 Arnold hat einmal den Münchner Steinheben-Wettbewerb gewonnen, bei dem er einen 560 Pfund schweren Stein zwischen seine Beine hob.

#6 In seinem ersten Film "Hercules in New York" war Schwarzeneggers Akzent so stark, dass er nach der Produktion synchronisiert werden musste. In seinem zweiten Film spielte er einen Taubstummen.

#7 Weil er nicht in Amerika geboren wurde, kann Schwarzenegger nicht zum Präsidenten kandidieren. Dennoch wurde er sowohl in "Die Simpsons" als auch in "Demolition Man" als Präsident dargestellt.

#8 Der berühmte Spruch „I’ll be back“, sollte eigentlich „I’ll come back“ heißen, aber Arnold sagte immer wieder „I’ll be back“

#9 2004 rettet Schwarzenegger einen Mann vorm Ertrinken

#10 Für den Spruch „Hasta la vista, Baby“ bekam Schwarzenegger 85.716 US Dollar

#11 Im Jahr 2006 unterzeichnete Schwarzenegger den Global Warming Solutions Act von 2006 und schuf damit die erste Treibhausgasemissionsgrenze des Landes. Er unterzeichnete auch ein weiteres Gesetz, das großen Versorgern und Unternehmen in Kalifornien verbietet, langfristige Verträge mit Lieferanten abzuschließen, die die Treibhausgasemissionsstandards des Staates nicht erfüllen. Die beiden Rechnungen waren Teil eines Plans, um Kaliforniens Emissionen um 25% zu reduzieren.

Im Video: Spannende Fakten über Freddie Mercury

© Video: News.at

Jetzt 1 Monat News gratis lesen!* *Test endet automatisch. Mehr dazu ▶