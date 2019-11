Dominic Thiem zog ins Endspiel der ATP-Masters ein und rangiert auf Platz vier der Weltrangliste. Nach der Trennung von Coach Günter Bresnik und Freundin Kiki Mladenovic braucht er seine Familie mehr denn je. Aber wie ticken die Menschen, die ihm am nächsten stehen? Und wie erzieht man eigentlich einen schüchternen Buben zum Superstar? Die Eltern Karin und Wolfgang Thiem erzählen

Am Tag nach dem ATP-Finale trat Ihr Sohn in einer Sport-Talkshow auf, wurde dort mit frenetischem Applaus begrüßt. Doch er senkte den Blick, so, als wäre ihm das alles irgendwie unangenehm. Ist dieser Dominic Thiem im Grunde ein zurückhaltender, schüchterner Mensch, der gar kein Superstar sein will?

Karin: Er wollte immer Tennis spielen -ein Star zu werden, das war nie sein Plan. Es hat lange gedauert, bis er verstanden hat, dass er berühmt ist.

Wolfgang: Er ist jetzt definitiv keiner, der auf den Tisch haut. Der Dominic ist in dieses Leben hineingewachsen, genauso wie wir. Anfangs ist die Karin mit ihm zu irgendwelchen Jugendturnieren gefahren, in irgendwelche abgeschmierten Hotels mit miesen Trainingsbedingungen, wo wir noch jeden Cent umdrehen mussten. Wenn du von dort weg kontinuierlich all diese Stufen hinaufgehst, wächst du ganz einfach mit der Sache mit.

Karin: Ich kenne ihn viel fröhlicher und lustiger, als er sich in der Öffentlichkeit gibt, da kommt er eher ernst rüber.

Wolfgang: Er hat lange damit gekämpft, dass Profitennis ein Löwenkäfig ist -die Formulierung gefällt mir nicht sonderlich gut, aber: Wenn du da nicht entsprechend aufpasst, wirst du gefressen. Es dauert, gerade in Österreich, lange, bis man einen Tennisspieler als erfolgreich wahrnimmt. Da haben wir halt das "Problem" mit den Skifahrern, die absolut österreichbezogene Helden sind. Der Dominic hatte international schon viel früher ein hohes Standing als daheim. Dominic kommentierte seine Trennung von Kristina Mladenovic mit den Worten: "Eine normale Beziehung ist in diesem Job nicht möglich."

Wie wichtig ist in so einem Umfeld die Familie gegen die emotionale Vereinsamung?

Karin: Ganz, ganz wichtig. Wir schauen schon, dass immer irgendwer mit ihm auf Tour ist, entweder ein guter Freund oder der Wolfgang oder ich.

Wolfgang: Als Tennisspieler bist du in einem goldenen Käfig gefangen, Tennis ist eine der grausamsten Sportarten: Du stehst ganz alleine da draußen, es entscheiden oft Millimeter über Sieg oder Niederlage. Und selbst wenn du im Finale stehst, bist du, wenn du es nicht gewinnst, ein Verlierer, obwohl du davor fünf, sechs Matches gewonnen hast. Obwohl du alle Annehmlichkeiten genießt, egal, ob am Flughafen oder im Hotel -im Grunde bist du alleine. Und da ist die Familie extrem wichtig.

