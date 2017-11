Manche Beziehungen sind für die Ewigkeit bestimmt. Andere wiederum ... naja. Dabei lässt es sich ganz einfach vorhersagen, ob eine Partnerschaft halten wird oder nicht. Der US-amerikanische Psychologe John Gottman hat vier Kriterien identifiziert, die nichts Gutes verheißen. Mit anderen Worten: Diese Dinge zerstören die Beziehung.

Über viele Jahre hinweg hat Gottman laut "huffingtonpost.de" Paare beim Streiten beobachtet. So hat er herausgefunden, warum manche Beziehungen halten - und andere eben nicht. Wobei seine Prognosen eine Treffsicherheit von 94 Prozent haben sollen. Folgende vier Aspekte fallen dabei besonders ins Gewicht.

1. Kritik

© Corbis

Dass hier und da gestritten wird, ist nicht nur normal, sondern auch gut. Es kommt aber auf die Art und Weise an, auf die man dem Partner seine Beschwerden präsentiert. Zielt die Kritik auf das Gegenüber als Person ab, wird sich wohl keine Lösung finden lassen. Außer der Partner unterzieht sich einer grundlegenden Persönlichkeitswandlung. Was jedoch auch nicht Sinn der Sache ist. Wer richtig kritisieren will, sollte daher stets auf der sachlichen Ebene bleiben.

2. Verteidigung

© Corbis

Auf einen Angriff - und viele erleben Kritik als einen solchen - folgt nicht selten die Verteidigung. Anstatt die hinter der Kritik versteckte Botschaft des Partners wahrzunehmen, spielt man den Ball zurück. Die Schuld liegt nicht bei mir, sondern bei dir, so die Devise. Dass diese Strategie nicht gerade dabei hilft, einen Konflikt zu lösen, sondern die Sache nur noch schlimmer macht, liegt auf der Hand.

3. Rückzug

© Corbis

Mindestens ebenso tödlich für eine Beziehung wie Angriff und/oder der Gegenangriff ist der Rückzug. Um ein Problem zu lösen, bedarf es nämlich der Bereitschaft zum Gespräch. Ist diese nicht gegeben, kann auch der Konflikt nicht aus der Welt geschaffen werden. Und dass schwelende Konflikte einer Beziehung nicht zuträglich sind, brauchen wir wohl nicht erst zu erwähnen.

4. Verachtung

© Corbis

Das Todesurteil einer jeden Beziehung ist Verachtung. Nimmt man den Partner nicht für voll - und lässt man ihn das möglicherweise auch noch spüren -, so braucht man sich nicht wundern, wenn sich die Fronten bloß noch verhärten. Die Lösung des Konflikts rückt damit in weite Ferne. Ganz abgesehen davon, dass Verachtung zutiefst verletzt.

Die Lösung des Problems?

Was macht also eine gute Beziehung aus? Welche Qualitäten sollten die Partner beim Streiten mitbringen? Dazu Gottman laut "huffingtonpost.de": "Eine dauerhafte Ehe ergibt sich aus der Fähigkeit eines Paares, die Konflikte zu lösen, die in jeder Beziehung unvermeidbar sind." Oder - mit Blick auf die beschriebenen vier Kriterien:

Bleiben Sie stets auf der sachlichen Ebene. Hören Sie, was Ihnen Ihr Partner sagt, anstatt gleich einen Gegenangriff zu starten. Verschließen Sie sich Ihrem Partner gegenüber nicht. Zeigen Sie Ihrem Partner, dass Sie ihn schätzen.

Damit steht einer glücklichen Beziehung nichts mehr im Wege!