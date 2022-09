Vielversprechende Kandidaten könnten durch ein besonders reichhaltiges Anforderungsprofil abgeschreckt werden und ihre Qualifikationen bereits im Voraus als ungenügend empfinden. Julia Moreno-Hasenöhrl, stellvertretende Leiterin der Abteilung für Sozialpolitik in der WKO, rät Unternehmen außerdem dazu, die eigenen Vorzüge besonders hervorzukehren: "Gerade in Zeiten von Arbeitskräftemangel ist es wichtig, sich als Arbeitgeber möglichst attraktiv zu positionieren. Das beginnt bei der Stellenausschreibung, die für potenzielle Bewerber oftmals ja der erste Kontaktpunkt mit dem Unternehmen ist. Eine gelungene Stellenausschreibung enthält daher eine entsprechende Präsentation des Arbeitgebers, sprich sie muss ausreichend Information über die Tätigkeit geben und auch die Rahmenbedingungen für den Job aussagekräftig beschreiben. Zusätzlich sollte das Unternehmen seine Vorzüge als Arbeitgeber hervorkehren. Das kann von flexiblen Arbeitszeiten über Benefits, die das Unternehmen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet, bis hin zu guter Erreichbarkeit des Standorts reichen."

Wo und wie platziert man das Stelleninserat optimal?

"Was manchmal zu wenig mitgedacht wird, sind die jeweils passenden Kanäle für mein Stelleninserat. Dieses gilt es dort zu schalten bzw. zu posten, wo ich die gewünschte Zielgruppe am besten erreichen kann. Wobei man angesichts der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt durchaus mehrere Zielgruppen ansprechen sollte, z. B. sind ältere Arbeitnehmer ein Arbeitskräftepotenzial, auf das nicht vergessen werden sollte", erklärt Moreno-Hasenöhrl. Für viele Jobsuchende sind Google bzw. Online-Jobbörsen die ersten Anlaufstellen, jedoch sind auch die klassischen Printmedien nach wie vor eine beliebte Informationsquelle. Die Wirtschaftskammer Österreich geht davon aus, dass gedruckte Regionalmedien besonders für die Personalbeschaffung kleiner und mittelgroßer Unternehmen eine große Rolle spielen. Doch auch Social Media werden in puncto Recruiting immer wichtiger: Unternehmen, die über eigene Social-Media-Kanäle verfügen, zum Beispiel Facebook oder Instagram, können ihre Inserate dort ebenso platzieren. Gerade junge Bewerber beziehen ihre Informationen häufig über das Social Web und werden über Postings auf offene Stellen aufmerksam. Eine breite Streuung der Stellenanzeige gilt somit als optimal.