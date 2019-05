In der Puls4-Show "2 Minuten 2 Millionen" kämpfen österreichische Unternehmer um Investments. Viele konnten dank ihres Auftritts in der Show mit ihren Ideen Erfolgsgeschichte schreiben. Wir erinnern nochmal an die Highlights der bisherigen 6 Staffeln.

Check Yeti - Preisvergleichsportal

Im Jahr 2017 präsentierten die Salzburger Stefan Pinggera und Georg Reich p Check Yeti erfolgreich und gingen mit der höchsten Investmentsumme des damaligen Abends nach Hause. Ihre Vision: Die Entwicklung einer Online Plattform, auf der Winter- und Sommer-Aktivitäten in ganz Europa gefunden, verglichen und direkt online gebucht werden können. Für ihr Preisvergleichsportal erhielten sie 700.000 Euro Cash-Investment von Michael Altrichter. CheckYeti ist inzwischen in 14 Ländern und über 900 Urlaubsdestinationen aktiv.

Die Koje - Betten aus Zirbenholz

Auf Betten aus Zirbenholz ist die Vorarlberger Tischlerei "Die Koje" von Christian Leidinger und Nicole Herb spezialisiert. Die Unternehmer erhalten in der Sendung ein höheres Investment als sie gefordert haben und zwar jeweils 350.000 Euro von Hans Peter Haselsteiner und Leo Hillinger. Inzwischen gibt es die Betten nicht nur im Ländle, sondern es wurde auch nach Wien, Hamburg und in die Eifel expandiert.



© shutterstock

Simply Bread - individuelle Backmischungen

Vom Bauern-Brot bis hin zum sportlerfreundlichen Eiweiß-Brot: Das Start-Up "Simply Bread" des Linzers produziert individuelle Backmischungen, die im Online Shop bestellt werden können. Eine gewählte Basismischung kann mit vier weiteren Komponenten aus über 30 Zutaten verfeinern werden, die persönliche Lieblingsmischung nach belieben benannt und per Mausklick zu sich nachhause bestellt werden. Selfmade-Millionär Leo Hillinger glaubt "die Idee ist gscheit". Und auch die anderen vier Juroren, darunter auch der Oberösterreicher Martin Rohla, waren überzeugt. Mit 100.000 Euro wollen die Investoren das junge oberösterreichische Unternehmen unterstützen.

McCube - Häuser zum Mitnehmen

Was sich anhört wie Fastfood, ist in Wahrheit eine neue Form zu wohnen. Doch auch hier gilt: Schnell muss es gehen. Denn der Erfinder der McCubes, Oliver Pesendorfer, definiert den Begriff Fertig(teil)haus neu. Im Ganzen gefertigt, ist ein McCube in nur wenigen Stunden bezugsfertig. Zieht es seine Bewohner zu neuen Ufern, kann das Haus einfach mitgenommen werden. Inzwischen werden fünf unterschiedliche Modelle am Markt angeboten.

Waltz 7 - Wellness in der Dusche

Das Geschäftsjahr 2018 konnte für die 2015 gegründete Wiener Wellness & Beauty Brand Waltz 7 nicht besser laufen. Stetig wachsende Absatzzahlen, gepaart mit der fortlaufenden Erweiterung des Sortiments, sowie die Einführung einer neuen Produktlinie sind nur einige der erreichten Milestones in diesem Geschäftsjahr. Die Geschäftsidee: Aroma-Duschtabs die in Kooperation mit der Technischen Universität Dortmund entwickelt wurden.

» Ähnlicher Effekt wie in einem Dampfbad «

Seit dem Produkt-Launch Anfang 2016 hat das Unternehmen bereits eine Million Tabs in Österreich und Deutschland verkauft. Die Unternehmer wollen die heimische Dusche in eine Spa verwandeln: "Dazu wird einfach der Duschtab auf den Boden der Dusche gelegt und man kann das ausgewählte Aroma genießen, ein ähnlicher Effekt wie in einem Dampfbad", erklärt der gebürtige Südtiroler Thomas Grüner, der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Studienkollegen Thomas Schloss gegründet hat.

Pimotti Pizzastein - Knuuuusprig

Das Halleiner Unternehmen Pimotti hat den Hype um knusprig-dünne, italienische Pizze schon 2012 erkannt und ist seither gut im Geschäft: Allein im Jahr 2017 hat Pimotti rund 10.000 mehrere Kilogramm schwere Steine verkauft, die ein Durchschnitts-Backrohr in einen Pizzaofen verwandeln. Das funktioniert so: Der je nach Modell mehrere Zentimeter dicke Stein wird im Rohr auf rund 300 Grad aufgeheizt – das kann bis zu einer dreiviertel Stunde dauern. Durch die hohe Temperatur des Steines wird die Pizza in wenigen Minuten knusprig durchgebacken.

Bioblo - Spiel- und Konstruktionsstein

Bioblo-Steine werden aus einem speziellen Öko-Werkstoff mit hohem Holzanteil hergestellt und verfügen dadurch über sehr ansprechende optische und mechanische Eigenschaften. Der Phantasie und der Kreativität sind mit dem innovativen Baustein keine Grenzen gesetzt. Das Unternehmen wurde 2016 auch mit dem renommierten Ernst-Pelz-Preis gewürdigt. Was das nächste Ziel des Unternehmens betrifft, so gibt es ein Schlagwort, das im Vordergrund steht: Export. Bioblo ist aktuell auch in Korea erhältlich und soll innerhalb der nächsten fünf Jahre auch in China und den USA vertrieben werden.