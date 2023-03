Factbox: SiL Adresse: Babenbergerstraße 5, 1010 Wien

Babenbergerstraße 5, 1010 Wien Öffnungszeiten: Soft-Opening-Phase: Dienstag bis Sonntag, 9.00–18.00 Uhr ab voraussichtlich Mitte April bis 22.00 Uhr

Website: www.sil.wien

Wie viel Zeit nehmen Sie sich für Ihr Frühstück? Wenn es nach dem SiL geht, dann könnte es ruhig ein wenig mehr sein. Was unweigerlich passiert, sobald man dem Lokal in der Wiener Innenstadt einen Besuch abstattet. Im neuesten Zugang der Gastroszene gibt es nämlich nur eines auf der Karte: Frühstück. Zwar in vielen Variationen, aber doch ausschließlich und von früh bis spät. Ein Konzept, das sich international immer wieder findet, hierzulande allerdings noch nicht.

Frühstück im SiL kreativ gedacht

Also ein Marmeladesemmerl zum Abendessen und ein Müsli als Dessert? "Nein, wir denken das Thema natürlich viel weiter", erzählt Geschäftsführer und Restaurantleiter Mykola Antonishen. "Wir setzen auf Gerichte, die das Thema Frühstück kreativer darstellen. Eine Eierspeise findet sich zum Beispiel auf jeder Frühstückskarte, aber wer will die schon einfach so am Nachmittag essen? Das Konzept soll schon Sinn machen." Deshalb wird das Frühstücksei im SiL etwa in Sojasauce mariniert und mit eingelegten Zwiebeln und Sesam-Mayonnaise serviert, anstatt eines simplen Kipferls kann man ein Croissant mit Ziegenkäse und Birne bestellen. Aus Frühstücksklassikern werden so raffinierte Variationen, die auch zu Lunch oder Dinner passen sollen.

Die Kreationen stammen vom Küchenchef Ricky Marczak aus Manchester. Die internationalen Einflüsse seiner Küche kommen nicht von ungefähr: Der Brite blickt auf Küchenengagements in Marokko, Frankreich, den Niederlanden und Israel zurück, in Wien hat er zuletzt im für betont kreative Küche bekannten Dogenhof gekocht. Im SiL will Marczak Gerichte anbieten, die Spaß machen und überraschen. Bei den bisherigen Lieblingskreationen der Gäste, Eggs Benedict und Eggs Royale, verwendet er zum Beispiel Erdäpfelwaffeln anstelle von Brot. Die kulinarische Weltoffenheit verbindet Marczak mit Produkten von lokalen Anbietern, so wird der Ziegenkäse etwa von einer befreundeten Käserin aus Niederösterreich hergestellt.

© SiL Wien Eggs Benedict und Eggs Royale sind bisher, völlig unabhängig von der Tageszeit, die erklärten Favoriten der Gäste

Erklärtes Ziel des Teams: die Brunchszene in Wien aufzuwerten und spannender zu machen. "Nicht falsch zu verstehen, es gibt natürlich schon tolle Frühstücksoptionen in Wien. Aber ich habe eben zuvor nichts gefunden, wo für mich wirklich alles gepasst hat", berichtet Antonishen von seinen persönlichen Erfahrungen. Manchmal wäre die Speisekarte nicht abwechslungsreich genug gewesen, dann wieder der Kaffee nicht optimal zubereitet, oder es habe nicht genug Milchalternativen gegeben. Ein besonderes Reizthema ist für ihn Tee: "Es ärgert mich, wenn man einen Tee bestellt, für den 5,50 Euro verrechnet werden, der dann aber in einem banalen Beutel an den Tisch kommt. Da sprechen wir von einem Wareneinsatz von fünf Cent. Das steht doch in keiner Relation!"

Die Idee eines Frühstückslokals, das all dies besser macht, ist übrigens keiner Passion für das Genre an sich entsprungen. "Wir wollten ein Restaurant eröffnen und haben diese tolle Location in der Babenbergerstraße gefunden, also in direkter Nähe zur Mariahilfer Straße. Und dann haben wir uns gefragt, was die Gegend und Wien an sich kulinarisch noch brauchen, wo es also eine echte Nische gibt. So sind wir beim Frühstücksthema gelandet. In dieser Form hat das hier noch niemand vergleichbar umgesetzt."