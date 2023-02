Veganer Fischersatz, schnell und einfach zubereitet

Ob Lachs aus Erbsenprotein und Karottenfasern oder Garnelen auf Yamswurzel-Basis: Der deutsche Kochbuchautor und Veganexperte Alexander Flohr ist diesbezüglich zwiegespalten. "Die Alternativen sind noch nicht hundertprozentig ausgereift. Aber da wird noch viel passieren. Vor acht Jahren haben ja pflanzliche Fleischprodukte auch nicht besonders geschmeckt, heute sind sie fast perfekt." So oder so plädiert Flohr fürs Selbermachen. "Veganes wird oft mit der Chemiekeule assoziiert, weil das auch so kommuniziert wird. Im Supermarkt bekommen nicht etwa Kartoffeln oder Gemüse den Zusatz 'Vegan', sondern Fertigprodukte. Weil etwas vegan ist, muss es jedoch nicht gleich gesund sein." Ganz anders sei dies bei frischem, abwechslungsreichem pflanzlichem Essen. "Ein himmelweiter Unterschied."

In "Vegan Ocean"* erklärt Alexander Flohr, wie man beliebte Klassiker vegan zubereiten kann. Erschienen im Becker Joest Volk Verlag

Flohr lebt seit 2012 vegan: Der damalige Handwerksmeister stieß durch massive gesundheitliche Probleme, bei denen weder Medikamente noch Therapien halfen, auf das Thema und stellte aus der Not heraus seine Ernährung um. Zwei Jahre lang allerdings im stillen Kämmerchen: "Ich hatte selbst Vorurteile gegen Veganer und dachte mir, das sind blutarme, humorlose Typen. Aber irgendwann merkte ich, ich bin ja auch nicht so, sondern stärker, gesünder und vitaler als je zuvor." Mittlerweile arbeitet Flohr sogar hauptberuflich mit dem Thema: Er vermittelt erfolgreich in Medien, ausgebuchten Kochkursen und YouTube-Videos sein fundiertes Wissen über hausgemacht Pflanzliches.