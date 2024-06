Ein Meisterkoch umarmt die Gäste

Unabhängig davon will Wallner selbst weiter expandieren: In Planung ist ein neues Lokal in Klagenfurt, das im zweiten oder dritten Quartal 2025 eröffnet werden soll – in einem Gebäude, das gerade gebaut wird. "Die Idee eines Restaurants in der Stadt gefällt mir, weil man noch mehr bei den Einheimischen ist und Inhousemarketing für die drei anderen Betriebe am See machen kann." Zudem würde es auch helfen, in Richtung einer Zwölf-Monate-Saison zu gehen. Dadurch könnten Öffnungszeiten im Gourmetrestaurant optimiert bzw. komprimiert werden. "Jetzt haben wir zehn Monate offen und das ist zu viel. Während wir im Juli und August komplett voll sind, geht in der Nebensaison nur wenig, speziell im November und im Jänner." Wichtig sei ihm auch, dass seine Mitarbeiter (aktuell 65, Anm.) eine Jahresstelle hätten und dann auch von einem Standort zum anderen wechseln könnten, so der Küchenchef, der sich als Unternehmer von der Politik "mehr Verständnis für die Gastronomie und weniger idiotische Verordnungen" wünscht.

Mehrere Monate Pause seien ihm außerdem zu viel, da werde ihm langweilig, sagt Wallner: "Ich bin kein Stubenhocker, sondern jemand, der gerne neue Dinge kreiert – und ich möchte etwas bewirken und für die Region tun." Deshalb auch die Pläne für das weitere Lokal: Dieses soll ein Café mit SkyBar im Klagenfurter Zentrum werden. "Mittags wird es im Erdgeschoß eine Brasserieküche geben und abends im fünften Stock eine Bar mit Cocktails, gutem Wein, Antipasti, speziellen Sandwiches und einer Neuinterpretation von Cipriani-Toasts. Quasi eine Harrys Bar in Klagenfurt", sagt Wallner: "Man muss sich immer wieder neu erfinden." Ein wahrer Spruch, weshalb auch Gastro-Insider Rosam meint: "Ich denke, Hubert Wallner ist noch lange nicht fertig."