Wenn die Seele Schmerzen verursacht

Schlafstörungen

Mögliche psychosomatische Ursache

Hinter Schlafstörungen stehen aus psychosomatischer Sicht eine unbewusste Angst vor Kontrollverlust und mangelndes Vertrauen in sich selbst. Ebenso spielen äußere Stressfaktoren und das Gefühl von Überforderung eine Rolle. Wir können nicht loslassen und bekommen unsere Verpflichtungen nicht aus dem Kopf. Auch ungeklärte Konflikte und innere Aggressionen können uns wachhalten. Wir erleben so eine seelische und körperliche Enge, die unseren natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus stört. In der Nacht sind wir mit uns selbst konfrontiert, denn tagsüber können wir uns mit Arbeit oder Unterhaltung ablenken und so unserem Ich ausweichen. Wenn wir nachts im Bett liegen, findet unsere Seele Raum, sich bemerkbar zu machen.

Lösungsansatz

Schreiben Sie alle Aufgaben, die Sie unsicher machen und überfordern, vor dem Schlafengehen auf ein Blatt Papier und gliedern Sie sie, wenn möglich, in Teilaufgaben. Ordnen Sie ihnen Prioritäten zu und machen Sie einen Zeitplan. Je mehr Struktur Sie in Ihre Aufgaben bringen, umso eher verlieren sie ihren Schrecken und umso leichter können Sie sie auch einmal beiseite legen. Bringen Sie auch schlechte Träume zu Papier. Das dient ihrer Verarbeitung. Alles, was in Ihrem Kopf passiert, hat weniger Macht über Ihre Seele, wenn es erst einmal aufgeschrieben ist. Üben Sie sich in Selbstfürsorge und geben Sie sich damit die Geborgenheit, die Sie für einen tiefen Schlaf brauchen. Gestalten Sie dafür Ihren Schlafraum so, dass sich auch Ihr Kinder-Ich darin wohlfühlt. Legen Sie sich auf den Rücken und legen Sie eine Hand auf Ihr Herz und eine auf Ihren Bauch. Atmen Sie tief ein und aus und spüren Sie Ihren Atem-und Lebensrhythmus. Vertrauen Sie Ihrem Körper. Ihr Atem und Ihr Herz unterstützen Sie dabei, gut und gesund zu schlafen und Energie für den nächsten Tag zu sammeln. Denken Sie daran: Alles ist in Ordnung. Sie sind in Ihrem Bett sicher und gut aufgehoben.

Affirmation

Ich vertraue auf eine schützende Macht und bin wohlig geborgen, Nacht für Nacht.