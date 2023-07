Während der Coronapandemie reflektierte Alexander Springenschmidt viel. "Ich habe ein geiles Leben, nehme mir viel Zeit für meine Familie und für Sport, gleichzeitig ziehe ich mein Business durch und bin erfolgreich. Die Menschen haben mich immer schon gefragt, wie ich es schaffe, Freizeit und Job unter einen Hut zu bringen."

Da kam Spingenschmidt auf die Idee, den Menschen seine Erfolgsstrategie, die er "High Flow Zeitmanagement" nannte und mittlerweile patentieren ließ, näherzubringen. Er startete ein Coaching-Business und schrieb das Buch " Wochenende ab Mittwoch".

Das Buch und der Podcast: Wie man mit weniger Aufwand mehr erreichen kann, erklärt Alexander Springenschmidt in seinem Buch "Wochenende ab Mittwoch". Er betreibt auch den gleichnamigen Podcast.

Das Ziel seiner Methode: die eigene Produktivität erhöhen, um die Effizienz zu steigern. Dazu muss strukturiert gearbeitet und die Zeit optimiert werden. Es sei zudem wichtig, immer den Kopf frei zu haben: "Man muss lernen, dass viel egal ist", so Springenschmidt.

Die Zeit der Pandemie war aber nicht einfach für die Familie. Sabine schlitterte in ein Burnout. "Wir erkannten, dass es so nicht weitergehen kann, und ich habe ihr geholfen, die Tage zu strukturieren und einen Plan zu erstellen. Sabine konnte das Burn-out schließlich überwinden", sagt Alexander Springenschmidt. Das zeigte ihm, dass seine neu entwickelte Methode auch zur Burn-out-Prävention eingesetzt werden kann.

Mentale Wellness, Wandern & Kulinarik

Im Herbst vergangenen Jahres übernahmen Sabine und Alexander Springenschmidt schließlich das Seehotel Jägerwirt von Sabines Eltern. Das Haus liegt direkt am Turracher See, der überwiegende Teil der 64 Zimmer hat Seeblick. Im Sommer starten direkt vor dem Hotel Wanderwege und es gibt Bike-Trails. Urlauber können am See stand-up-paddeln und angeln. Im Winter befinden sich die Pisten der schneesicheren Turracher Höhe in unmittelbarer Nähe.

Die Springenschmidts haben eine genaue Vorstellung, was sie aus dem Hotel machen wollen: Es soll ein Ort sein, an dem sich Menschen wohl fühlen. An dem nicht jeder für sich am Tisch sitzt, sondern an dem Gäste auch untereinander ins Gespräch kommen. "Der Community-Gedanke ist uns sehr wichtig", erklärt Sabine Springenschmidt.

» Für uns ist hochwertiges Essen, das auch dem Körper guttut zentral. Daher bieten wir immer ein veganes Menü an «

Das Essen spielt im Hotel eine zentrale Rolle. "Wir wollen Essen, das dem Körper guttut. Daher bieten wir zusätzlich ein veganes Menü an", so die Gastgeberin.

In den Mittelpunkt rücken soll zudem die mentale Wellness: "Es gibt so viele tolle Wellnesshotels. Doch dort geht es immer nur um das körperliche Wohlbefinden. Bei uns ist das anders." Dazu bietet Alexander Springenschmidt regelmäßig Coachings und Workshops direkt im Hotel an. Denn, sind beide überzeugt: "Der Gast will neue Erfahrungen mit nach Hause nehmen. Und da wir nach diesen Grundsätzen leben, können wir sie auch vermitteln."