Inhaltsverzeichnis:

Hotel Höflehner: Infos und Kontakt Adresse : Gumpenberg 2, 8967 Gumpenberg i.d. Steiermark, Österreich

: Gumpenberg 2, 8967 Gumpenberg i.d. Steiermark, Österreich Telefon : : +43 3686 2548

: : +43 3686 2548 E-Mail : info <AT> hoeflehner.com

: info <AT> hoeflehner.com Website : www.hoeflehner.com

: www.hoeflehner.com Zimmer : etwa 100 Zimmer, 10 Suiten, 3 Chalets

: etwa 100 Zimmer, 10 Suiten, 3 Chalets Preise : 139-389

: 139-389 Standort(e) : Gumpenberg

: Gumpenberg Inhaber: Gerhard und Katrin Höflehner Wofür ist das Hotel Höflehner bekannt? Das Natur- und Wellnesshotel Höflehner ist besonders für seine Lage und die Nähe zur Natur bekannt. Hotelgäste können das ganze Jahr über den Panoramablick auf die Berge genießen. Ein Naturerlebnis ist durch zahlreiche Wanderrouten im Sommer und Schneepisten im Winter möglich. Der Wellnessbereich und die Spa-Behandlungen basieren auf natürlichen und nachhaltigen Produkten, die von den Besucher:innen geschätzt werden. Das Hotelrestaurant ist bekannt für seine kreative Naturküche mit regionalen Produkten. Hotel Höflehner: Lage Das auf 1117 Meter Seehöhe in Gumpenberg im steirischen Ennstal gelegene Hotel ist mit dem Auto oder Motorrad leicht zu erreichen. Von Wien aus werden etwa drei Stunden Fahrt benötigt. Von Salzburg, Graz oder Linz können etwa zwei Stunden für den Weg eingeplant werden. Die A9, A10 oder die B320 bieten die schnellste Route zum Hotel Höflehner.

Wer mit Bus oder Bahn kommt, muss eine Anfahrt zum Hotel berücksichtigen, da es keine öffentlichen Haltestellen in der Nähe gibt. Das Hotel Höflehner bietet dafür aber einen kostenlosen Abholservice an.

Manche Sehenswürdigkeiten in der Nähe sind auf Wanderwegen zu Fuß oder mit einem Bike bequem zu erreichen:

Kurpark Gröbming – ca. 3 Stunden

Dachstein Sky Walk – ca. 5,5 Stunden

Dachstein Eispalast – ca. 5,5 Stunden

Riesachsee – ca. 5,5 Stunden

Rittisberg – ca. 5 Stunden

Steirischer Bodensee – ca. 1,5 Stunden

Essen und Trinken im Hotel Höflehner

Das Hotel Höflehner verfügt über ein eigenes Restaurant und eine Bar. Neben den Hotelgästen sind auch auswärtige Gäste mit oder ohne Reservierung willkommen. Allerdings müssen die Essenszeiten eingehalten werden:

7:30-10:30 Uhr : Frühstück

: Frühstück 13:00-16:00 Uhr : Leichtes Mittagsbuffet im Sommer (im Winter entfällt es)

: Leichtes Mittagsbuffet im Sommer (im Winter entfällt es) 18:00-20:30 Uhr : 5-Gänge-Menü zum Abendessen

: 5-Gänge-Menü zum Abendessen 20:00-00:00 Uhr: Hausbar "Der Alchemist" und Käsebuffet

Gekocht wird mit regionalen und saisonalen Bio-Produkten. Der Fokus des Gourmetrestaurants Höflehner liegt auf gesunder Ernährung mit frischen Zutaten und kulinarischer Kreativität. Das täglich wechselnde Abendmenü umfasst Suppen, kalte und warme Vorspeisen, Salatbuffet, Fleisch- und Fischgerichte sowie vegetarische Menüs.

Das Light Lunch Buffet wird nur in den Sommermonaten angeboten. Dieses besteht aus verschiedenen Salaten, Fingerfood und leichten Gerichten für den kleinen Hunger. Außerdem gibt es ein Kuchenbuffet.

An der Hausbar gibt es bereits ab 11 Uhr Getränke: Biere, Weine, Longdrinks, Cocktails und Softdrinks. In den Abendstunden wird zusätzlich eine Auswahl an regionalen Käsesorten angeboten. Auf Anfrage sind Weinverkostungen in der hauseigenen Weinlounge möglich. Viermal in der Woche wird das Abendessen von Livemusik begleitet. Diät- und Allergiker-kost wird ebenfalls angeboten.

Besonderheiten des Hotels

Zu den Besonderheiten des Hotels gehören der hauseigene Wellnessbereich und das Premium Alpin SPA. Man kann aus verschiedenen Behandlungen wählen oder im Außenbereich entspannen. Ein Hallenbad, ein Außenpool, Sauna, Whirlpool, Fitnessbereich oder das Yogahaus bieten zahlreiche Entspannungsmöglichkeiten.

Das hoteleigene Rotwildgehege dient als Naturerlebnis für Jung und Alt. Zusätzlich gibt es künstlerische, handwerkliche und wohltuende Aktivitäten. Der Höflehner's Funpark gibt viel Raum für sportliche Aktivitäten drinnen und draußen.

Gründung

Das Stammhaus, auch Knapplhof genannt, blickt auf eine 300-jährige Geschichte zurück. Um 1729 war Eva Knäblin seine Besitzerin. Der Hof wurde als Unterkunft für Bergleute genutzt. Erst 1810 wurde die Familie Höflehner Eigentümerin des Hofes. Die Familie war lange Zeit eine Bergbauernfamilie, die Getreide, Rüben, Kartoffeln und andere Lebensmittel anbaute. Die ersten Gäste kamen um 1930 zur Auernjagd auf den Knapplhof. Damals musste diese noch zu Fuß oder mit einem Fuhrwerk bewältigt werden.

Zahlreiche bauliche Maßnahmen wie der Bau des steirischen Dachstuhls, ein Material- und Pendlerlift, die Aufstockung des Hauses oder der Bau des Gästehauses machen den Standort und den Hof für weitere Gäste attraktiv. Immer mehr Jagd- und Skigäste nutzen die Möglichkeit, ihren Urlaub inmitten der Bergnatur zu verbringen. Aus einem Bergbauernhof wird zunehmend ein Berghotel. 1968 erhält Gustav Höflehner die Konzession zum Bau eines Umlaufschleppliftes. So kommen mehr Gäste in der Jausensaison. 1983 stellen die Höflehners von der Haustierhaltung auf die Rotwildzucht um. 1987 wird das Haupthaus umgebaut, um mehr Platz zu schaffen.

In den 1990er und 2000er Jahren finden weitere weitreichende Baumaßnahmen statt, die den Umbau zu einem Natur- und Wellnesshotel zementieren. Es entstehen weitere Gästezimmer, Wellness- und Saunalandschaft (2009), Schwimmbad, Behandlungsräume, Naturwasserwelt (2010), Panoramalounge (2012), Premium Alpin SPA (2014-15) oder der alpine Freizeitbereich (2017). Die Familie Höflehner arbeitet immer weiter am Konzept und am Komfort des Hotels.

Inhaber

Das Hotel Höflehner wird bereits in der dritten Generation geführt. Die Familie Höflehner war ursprünglich eine Bergbauernfamilie. Mit Gustav Höflehner kommt die Umspezialisierung auf das Hotelgewerbe. Der heutige Geschäftsführer ist Gerhard Höflehner, der Enkel von Gustav Höflehner. Zusammen mit seiner Frau Katrin und gemeinsamen drei Kindern führt er das Natur- und Wellnesshotel Höflehner in Gumpenberg.

Erfahrungsberichte

Auf diversen Buchungsseiten sind die Bewertungen für das Natur- und Wellnesshotel Höflehner durchweg positiv. Gelobt werden vor allem die Lage und der Panoramablick auf die Berge. Der Baustil und die Einrichtung der Zimmer vermitteln den Gästen ein uriges und alpines Gefühl. Auch die Sauberkeit wird von vielen Gästen gelobt. Das gilt auch für die Auswahl an Speisen und Getränken. Punktabzug gibt es von einigen Hotelgästen für einen überfüllten Wellnessbereich.

Hotel Höflehner: Bewertungen im Netz