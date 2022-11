Inhaltsverzeichnis:

Grand Hotel Wien: Infos und Kontakt Adresse : Kärntner Ring 9 A, 1010 Wien

: Kärntner Ring 9 A, 1010 Wien Kontakt : Tel.: +43 1 515 80 - 0, Fax: +43 1 515 80 - 10

: Tel.: +43 1 515 80 - 0, Fax: +43 1 515 80 - 10 E-Mail : info <AT> grandhotelwien.com

: info <AT> grandhotelwien.com Website : https://de.grandhotelwien.com/

: https://de.grandhotelwien.com/ Zimmer : 205 Zimmer und Suiten

: 205 Zimmer und Suiten Preise : ab ca. 300 Euro

: ab ca. 300 Euro Standort : Wien

: Wien Inhaber : JJW Hotels & Resorts

: JJW Hotels & Resorts Sterne: *****

Wofür ist das Hotel bekannt?

Das Grand Hotel Wien ist für Moderne, Luxus und eine herausragende Lage im Herzen Wiens bekannt. Gäste erreichen die eindrücklichen Sehenswürdigkeiten der österreichischen Hauptstadt zu Fuß in wenigen Minuten. In den imposanten Räumen treffen sich seit jeher Menschen aus aller Welt: Künstler, Adelige und Prominente ebenso wie „du und ich“. Das Grand Hotel Wien zählt zu den ältesten Häusern an der Ringstraße, die erst in den Jahren vor 1870 eröffnet worden ist.

Das Fünf-Sterne-Hotel zählt zur Kategorie „Leading Hotels of the World“ und vereint eine großartige Ausstattung, allerfeinsten Service sowie herausragende Gastronomie mit dem berühmten Wiener Charme.

Grand Hotel Wien: Lage

Das Hotel liegt im Herzen der Stadt im 1. Wiener Gemeindebezirk am Kärntner Ring. Stadtpark, Burggarten, Albertina, Wiener Staatsoper und Karlsplatz befinden sich nur wenige Gehminuten entfernt und auch die Hofburg, der Heldenplatz, der Volksgarten, das Rathaus, die Votivkirche und der Stephansdom sind in der Nähe. Zur Spanischen Hofreitschule sind es ebenso nur zehn Gehminuten und zu Wiens berühmtester Ausgehmeile, dem Bermudadreieck, führt ein Fußweg in ca. 15 Minuten quer durch die Innere Stadt, wie der 1. Bezirk auch heißt.

Nur wenige Meter sind es von der Hotellobby zu den Straßenbahnhaltestellen Oper und Schwarzenbergplatz, zur U-Bahn-Station Karlsplatz sind es 5 Minuten Fußweg. Von dort gelangt man in nur sechs Minuten mit der U1 zum Praterstern, die U4 benötigt zum Schloss Schönbrunn 27 Minuten. Beide Ziele sind ohne Umsteigen direkt zu erreichen.

Essen und Trinken im Grand Hotel Wien

Gleich sieben Restaurants erwarten die Gäste im Grand Hotel Wien:

Frühstück auf dem Zimmer wird nicht serviert, dafür kommen Besucher:innen in den Genuss eines Langschläferfrühstücks. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen besteht die Option, ein Champagnerfrühstück zu buchen.

Besonderheiten des Hotels

In den Jahren von 1945 bis 1955 wurde das Haus „zweckentfremdet“ – und diente während dieser zehn Jahre den russischen Truppen in Wien als Unterkunft. Später, nach einer kleineren Restaurierung, öffnete das Hotel seine Pforten wieder für Besucher:innen, war ab 1959 dann aber für zwei Jahrzehnte Hauptsitz der seit jeher in Wien residierenden Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO).

Zehn Jahre nach deren Auszug begann eine umfassende Renovierung des Hauses, die eine gewisse Zeit in Anspruch nahm. Bei der Wiedereröffnung am 14. Juni 1994 präsentierte sich das Hotel im Inneren runderneuert, während die äußere Fassade optisch erhalten geblieben war.

Heute möchte das Grand Hotel Wien Vorreiter sein in Sachen Ressourcenschonung und Umweltschutz. So hat das Haus unter anderem eine ganze Reihe an Bienenstöcken aufgenommen, die andernorts keine Zukunft mehr hatten. Auf dem Hoteldach haben die Bienen ein neues Zuhause gefunden und ein städtischer Imker kümmert sich um sie.