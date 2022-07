Die Wanderlust entdecken am Seebensee

Es ist nicht möglich, direkt zum Seebensee zu gelangen. Es gibt zwar eine Forststraße, die aber für den öffentlichen Verkehr nicht zugänglich ist. Der Seebensee kann zu Fuß oder mit dem Fahrrad von verschiedenen Orten aus erreicht werden. Dazu gehören Obsteig, Lermoos, Gaistal, Ehrwald, Leutasch und Biberwier. Mit diesen Verkehrsmitteln kommt man dem Ziel ziemlich nahe:

Baden am Seebensee – ja oder nein?

Ist der Seebensee erst mal erreicht worden, bietet es sich perfekt für eine Rast an. Das Baden im Seebensee ist im Allgemeinen nicht verboten. Da es sich um einen Hochgebirgssee handelt, sollte man nicht mit Temperaturen über 17° Grad Celsius rechnen. Meistens sind es eher Wassertemperaturen unter 14° Grad Celsius. Wer kaltes Wasser liebt, kann hier seine Willenskraft testen oder kurz seine Hände und Füße erfrischen. Das Wasser ist klar und hat eine grün-türkise Farbe. Es empfiehlt sich, in der Nähe des Ufers zu bleiben, um Unfälle durch das kalte Wasser (Krämpfe, Kälteschock) zu vermeiden.

Das Ufer des Seebensees ist steinig, kiesig, sandig und teilweise mit grün bewachsen. Nur an wenigen Stellen ist das Wasser aufgrund von Büschen und Felsen kaum zugänglich.

Wanderungen in der Nähe

Wenn man zu Fuß oder mit dem Fahrrad am See angekommen ist, kann man eine Rundtour um den See machen. Die Entfernung beträgt lediglich ein paar Kilometer, da der See nur 6,5 Hektar groß ist. Es gibt mehrere Wanderwege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die zum oder am Seebensee entlang führen. Der Waldweg von Ehrwald und über die Ehrwalder Alm ist der einfachste und kürzeste Weg. Etwas schwieriger und länger ist der Weg über den Seeben-Klettersteig. Für Fortgeschrittene und Kletterfreudige ist die Route über einen der Klettersteige (Hoher Gang oder Immensteig) eine gute Wahl. Beide sind abgesichert.

Darüber hinaus werden vor Ort mehrtägige Wanderungen angeboten. Außerdem können verschiedene Etappen des Adlerweges, eines bekannten Fernwanderweges in Tirol, begangen werden.

Einkehrmöglichkeiten

Am Seebensee gibt es keine Möglichkeit, Essen und Trinken zu kaufen. Eine kleine Mahlzeit und ausreichend Wasser sollten daher auf Wanderungen mitgenommen werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, in den umliegenden Dörfern ein Gasthaus zu besuchen und regionale Spezialitäten zu probieren. Da viele Wanderwege über die Cottburger Hütte, die Seebenalm, die Ehrwalder Alm oder die Gamsalm führen, kann man dort auch einkehren und sich stärken.

Sehenswürdigkeiten um den Seebensee

Wer neben Seebensee noch etwas mehr sehen will, kann noch ein Stück weiter wandern oder radeln. Entlang der Wanderrouten gibt es verschiedene Hütten und Almen, wunderschöne Natur, sprudelnde Bäche und Wasserquellen sowie mächtige Berge zu sehen. Zu bestaunen gibt es zum Beispiel Folgendes:

das Wettersteingebirge

Mieminger Gebirgskette

den Ehrwalder Alpensee

den Drachensee

frei fallende Wasserfälle

Steinmännchen

Einige der Wanderwege sind sehr kinderfreundlich und mit Spiel- und Lernstationen ausgestattet. Eine besondere Attraktion bietet die Ehrwalder Almbahn. Die Seilbahn bringt ihre Gäste im Sommer und Winter zur Bergstation.



Übernachtungsmöglichkeiten

Da Seebensee nur über Wanderwege erreichbar ist, gibt es in unmittelbarer Nähe keine Unterkünfte oder Übernachtungsmöglichkeiten. Nahe gelegene Orte wie Ehrwald, Lermoos oder Biberwier bieten Gästezimmer, Ferienwohnungen und Appartements an. Von Juni bis Anfang Oktober kann man in der Coburger Hütte übernachten. Es besteht auch die Möglichkeit, auf einem der Campingplätze einzukehren.